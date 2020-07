Jugendzentrum Haltestelle in Wolfsburg muss umziehen

Die Sozialpädagoginnen Lena Stumpe (links) und Melanie Berger an der Gaming-Zone, die jüngst in Kooperation mit dem VfL im Jugendzentrum Haltestelle eingerichtet wurde.

Zum 31. Dezember ist für das gerade neu eröffnete Jugendzentrum Haltestelle am Standort Markthalle schon wieder Schluss: Das bei Jugendlichen beliebte Jugendzentrum wird seine Räume an Volkswagen zur Einrichtung der Programmierschule „42Wolfsburg“ abgeben müssen (wir berichteten). Die Stadtverwaltung hat die Suche nach neuen Räumlichkeiten am Nordkopf bereits eingeleitet, wie die Stadt mitteilt.

Für Stadträtin Iris Bothe ist eine erneute Schließung des Jugendzentrums keine Option

Nachdem das Jugendzentrum im Juni 2018 aus der Markthalle ausgezogen war, um deren Umbau zu ermöglichen, konnten die neuen Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes erst vor wenigen Wochen wieder bezogen werden. Für Stadträtin Iris Bothe stellt eine erneute Schließung des Jugendzentrums Haltestelle keine Option dar: „Ein Angebot der Jugendarbeit in der Innenstadt und in zentraler Lage ist für Wolfsburg unerlässlich. Lange genug musste Kinder- und Jugendarbeit in der zweiten oder dritten Reihe stattfinden. Aus diesem Grunde arbeiten wir mit Hochdruck an einer Alternative.“ Wichtig sei darüber hinaus, dass die jugendlichen Nutzer hierbei eingebunden und beteiligt werden.

2015 wurde in der leerstehenden Markthalle das Jugendzentrum Haltestelle eingerichtet

Die aktuellen Besucherzahlen nach der Wiedereröffnung bestätigen nach Angaben der Stadt, dass die Jugendförderung mit einem Jugendzentrum am Nordkopf genau an der richtigen Stelle tätig geworden ist.

2013 kam die Jugendbefragung zu dem Ergebnis, dass der Wolfsburger Nordkopf für viele junge Menschen ein Ort war, an dem sich diese nicht wohlfühlten. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde 2015 in der leerstehenden Markthalle das Jugendzentrum Haltestelle eingerichtet. Binnen kürzester Zeit entwickelte sich das Jugendzentrum zu einem Hotspot der Jugendarbeit in Wolfsburg, die Jugendlichen nahmen den neuen Ort an. Für die Jugendförderung stellt das Jugendzentrum Haltestelle einen Brückenkopf dar, denn viele Besucher nutzen nach dem Erstkontakt auch andere Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Wiedereröffnung war letztlich erst im Juni 2020

Nach dem Umbau der Markthalle war der Wiedereinzug zunächst für Dezember 2018 geplant. Aufgrund von Verzögerungen im Verlaufe des Umbaus konnte die Wiedereröffnung letztlich erst im Juni 2020 erfolgen. In neuen Räumlichkeiten startete die Haltestelle 2.0 ihren Betrieb mit Öffnungszeiten von 15 bis 20 Uhr.

