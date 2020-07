Wolfsburger Polizei erwischt bei Kontrolle drei Drogensünder

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag hat die Polizei in Wolfsburg drei Drogensünder aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren laut Mitteilung von 8 bis 16 Uhr unterwegs auf dem Parkplatz Wellekamp, an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Fahrtrichtung Heßlinger Straße. 15 Einsatzkräfte kontrollierten 75 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer und Insassen.

Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 20 Jahre alter Wolfsburger in die Kontrollstelle. Bei ihm reagierte ein Schnelltest positiv auf THC. Gegen 12.15 Uhr erwischte es einen 29 Jahre alten Autofahrer aus der Nähe von Hannover. Er wurde positiv auf THC und Kokain getestet.

Verkehrskontrolle war Teil einer internen Aus- und Fortbildung

Um 13.10 Uhr war es dann noch einmal ein junger Mann aus Wolfsburg, der mit seinem Opel unterwegs war. Bei dem 23-Jährigen ergab ein Drogenvortest, dass auch er unter dem Einfluss von THC stand.

Allen Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen und gegen die Beschuldigten die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Gesamteinsatzleiter Nico Ogrowsky: „Die Verkehrsteilnehmer zeigten Verständnis für die Kontrollmaßnahmen und sahen diese als positiv und wichtig an.“ Die Verkehrskontrolle war Teil einer mehrtägigen internen Aus- und Fortbildung der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt.

red