Eine Festnahme erfolgte am Samstag auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes in Hattorf.

Hattorf. Er soll in einem Elektronikmarkt einige Waren gestohlen haben. Erst flüchtete er, kehrte dann aber zum Parkplatz zurück, weil dort sein Auto stand.

Polizei nimmt Dieb in Hattorf bei Tatort-Rückkehr fest

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Samstagabend vor einem Elektronikfachhandel in der Straße Brandgehaege in Hattorf ereignet. Die Polizei wurde gegen 19 Uhr alarmiert, nachdem ein Angestellter einer Sicherheitsfirma versucht hatte, einen Ladendieb festzuhalten. Der Angestellte hatte einen bislang unbekannten Mann beobachtet, der gegen 18.45 Uhr den Laden betrat und sich verdächtig mit einem großen Rucksack zwischen den Regalen bewegte.

Als der Verdächtige kurz hinter dem Kassenbereich angesprochen wurde, wollte er den Markt verlassen. Der Angestellte hielt den Mann jedoch vor dem Markt fest. Daraufhin riss sich der Unbekannte los, verletzte hierbei den Security-Mitarbeiter leicht und stolperte bei seiner Flucht in einen PKW. Hierbei wurde dieser leicht beschädigt.

Ein Streifenwagen stellte sich bei der erneuten Flucht des 40-Jährigen quer

Dem Täter gelang zunächst die Flucht. Gegen 20.10 Uhr kam der Täter jedoch wieder zum Tatort zurück. Er hatte nämlich seinen PKW auf dem Parkplatz vor dem Elektronikfachmarkt abgestellt. Als er diesen bestieg und davonfahren wollte, stellte sich ein Streifenwagen quer – und wenig später klickten die Handschellen.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten und seiner mitgeführten Waren wurde in dem Rucksack Diebesgut gefunden, welches der mutmaßliche Täter zuvor in dem Elektronik-Markt entwendet hatte. In seiner ersten Vernehmung räumte der Täter den Diebstahl ein.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 40-Jährigen, der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen wurde.

