Wolfsburg: Polizei stoppt Radfahrer mit 2,05 und 1,87 Promille

Zwei betrunkene Fahrradfahrer stoppte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Straße Windmühlenbreite. Gegen 2.40 Uhr trafen die Beamten einen 27-jährigen und einen 35-jährigen Radfahrer aus Wolfsburg an der Ecke zur Straße Krähenhoop an.

Der Test ergibt 2,05 und 1,87 Promille

Da die Beamten bei beiden Radfahrern starken Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnahmen, machten sie einen Atemalkoholtest, der bei dem 27-Jährigen 2,05 Promille und bei seinem Begleiter 1,87 Promille erbrachte.

Die Beamten finden außerdem Marihuana

Bei dem 27-Jährigen fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana und Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die beiden Radfahrer wurden mit zur Dienststelle genommen, wo ihnen Blutproben entnommen wurden.

Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Beide erwartet nun nach Angaben der Polizei ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der 27-Jährige wird sich außerdem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten müssen.

