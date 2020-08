Wolfsburg-Marathon wird diesmal virtuell stattfinden

Als verkündet worden sei, dass der Wolfsburg-Marathon nicht stattfindet, habe das bei vielen Läufern für enttäuschte Gesichter gesorgt, wie das Organisationsteam mitteilt. Nun verkünden die Veranstalter eine gute Nachricht: Es gibt trotzdem kein Jahr ohne den Wolfsburg-Marathon! Die Auflage 2020 wird virtuell.

Eine Herzensangelegenheit für den veranstaltenden VfL Wolfsburg

Für Stephan Ehlers, Geschäftsführer des veranstaltenden VfL Wolfsburg, eine Herzensangelegenheit: „Wir konnten uns kein Jahr ohne den Wolfsburg-Marathon vorstellen.“ Mit Interesse habe daher das Organisationsteam die bundesweite Entwicklung von virtuellen Läufen beobachtet. Am Ende habe dann die Entscheidung gestanden, dass auch der Wolfsburg-Marathon 2020 virtuell werden soll. Die virtuelle Version des Laufs steigt rund um den eigentlichen Termin am 13. September. Allerdings wird es eine ganze Veranstaltungswoche. Zwischen dem 7. und 13. September kann gelaufen werden.

Online-Anmeldung beginnt am 19. August und endet am 13. September

Grundlage bilden auch beim virtuellen Wolfsburg-Marathon die bekannten Strecken Hexad-Marathon, Audi-BKK-Halbmarathon, K-Bau-Lauf (zehn Kilometer), Hex-Immo-Lauf (fünf Kilometer) und United-Kids-Foundations-Lauf (1 Kilometer). Letzterer wird im Gegensatz zum Original aber auch für Erwachsene geöffnet.

Die Online-Anmeldung beginnt am 19. August und endet am 13. September um 14 Uhr. Während des Anmeldeprozesses muss man sich für eine Strecke entscheiden. Diese wird dann auf selbst festgelegten Strecken gelaufen – also auch auf der eigenen Trainingsrunde oder sogar am Urlaubsort. Die eigene Startzeit kann jeder so wählen, wie es in der Marathon-Woche am besten passt.

Läufe zählen nur, wenn sie hochgeladen wurden und der Distanz entsprechen

Wichtig zu wissen: Die Läufe zählen nur dann, wenn sie zwischen dem 7. und 13. September stattgefunden haben, hochgeladen wurden und der gemeldeten Distanz entsprechen. Einen entsprechenden Link zum Hochladen der Ergebnisse bekommen die Teilnehmer bei der Anmeldung von Mika-

timing zur Verfügung gestellt. Benötigt wird lediglich eine GPS-Uhr oder ein Smartphone zum Aufzeichnen des Ergebnisses.

Es geht darum, die Trainingsmotivation hochzuhalten

Die Startgebühr sei mit 5 Euro pro Distanz bewusst moderat gehalten worden. Optional kann eine

Finishermedaille gebucht werden. Der virtuelle Wolfsburg-Marathon soll kein Ersatz für den Wolfsburg-Marathon sein. Vielleicht führe er aber dazu, die Trainingsmotivation hochzuhalten oder wenigstens in diesen Zeiten, in denen große Events abgesagt wurden, ein Wettkampfgefühl zu entwickeln und dem Laufsport verbunden zu bleiben.

Alle Infos und die Online-Anmeldung sind zu finden unter:

www.wob-marathon.de/virtuell-2020/

red