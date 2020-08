Klinikum Wolfsburg begrüßt die neuen Auszubildenden

„Den neuen Auszubildenden wünsche ich einen guten Start an unserem Klinikum und hoffe, dass sie nicht nur die besonderen Herausforderungen, sondern auch die gesteigerte Wertschätzung für unser Gesundheitswesen erleben“, begrüßte Ingolf Viereck, Vorsitzender des Klinikumsausschusses, die neuen Auszubildenden.

Besonderer Start unter Corona-Bedingungen

Der Kurs startet laut Pressemitteilung des Klinikums nicht nur unter den besonderen Corona-Bedingungen, sondern „ist vor allem der erste Kurs, in dem die Auszubildenden nach dem neuen Pflegeberufsgesetz generalistisch ausgebildet werden. In der neuen bundesweit geltenden Ausbildung sind Anteile aus den Bereichen Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege enthalten, um die Auszubildenden zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen befähigen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Weitere Infos zur Ausbildung gibt es auf der Internetseite der Pflegeschule des Klinikums: https://www.klinikum.wolfsburg.de/ueber-uns/pflegeschule/

red