Ortsfeuerwehr Nordsteimke setzt nach Pause Ausbildung fort

Covid-19 ist auch an der Ortsfeuerwehr Nordsteimke nicht spurlos vorbeigegangen. So sei der Ausbildungsbetrieb ab Bekanntwerden der Pandemie bis kurz vor den Sommerferien ausgesetzt, Veranstaltungen und Versammlungen abgesagt und für den Einsatzfall Maßnahmen erarbeitet worden, um die Einsatzbereitschaft zum Schutz der Bevölkerung sicherzustellen, heißt es in einer Mitteilung. Nun sei der Ausbildungs- und Dienstbetrieb wieder unter den entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln aufgenommen worden.

So hätten die Führungskräfte der Ortsfeuerwehr unter der Leitung von Ortsbrandmeister Matthias Dressler und seinem Stellvertreter Michael Koch im Neubaugebiet „Steimker Gärten“ die Löschwasserbrunnen inspiziert. Auch sei ein Ausbildungskonzept für das verbleibende Restjahr verabschiedet worden. Ein Ausbildungstag sei am 5. September geplant. Das Weinfest im September werde entfallen.

red