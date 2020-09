Muna Lehre steht schon seit 2012 unter Denkmalschutz

Die ehemalige Muna in Lehre: Seit vielen Jahren steht sie unter Denkmalschutz, ohne, dass es jemand mitbekommen hätte.

Seit dem 1. November 2012 steht die ehemalige Heeresmunitionsanstalt in Lehre – kurz Muna – unter Denkmalschutz. Bekannt war das in der Gemeinde bisher nicht: Es gebe dazu keinerlei Unterlagen, teilt Pressesprecherin Julia Carluccio auf Anfrage mit. Ans Licht kam der Umstand nun eher durch Zufall, da ein neugieriger Bürger die Liste der Denkmäler in der Gemeinde im Denkmalatlas studierte.

Das niedersächsische Landesamt für Denkmalschutz hat diese digitale Katalogisierung in diesem Januar ins Leben gerufen. Seinen Fund teilte der Bürger dem ehemaligen Ratsherrn Uwe Otte mit, der sich seit Jahren mit der Geschichte der Muna beschäftigt – und der von der Entdeckung ebenso überrascht war. „Immer wieder wurde ich bei Rundgängen über das Gelände gefragt, ob die Muna eigentlich unter Denkmalschutz steht, und immer habe ich das verneint“, sagt Otte.

Verfahren kam schon im Jahr 2010 in Gang

Nachgefragt beim Landesamt für Denkmalschutz: Tatsächlich kam das Verfahren schon im Jahr 2010 in Gang. „Einer der Eigentümer hatte Verkaufsabsichten und hat deshalb bei uns nachgefragt, ob die Gebäude der Muna unter Denkmalschutz stehen“, informiert Rainer Schomann, Abteilungsleiter Inventarisation beim Landesamt. „Wir haben in diesem Zuge auch überprüft, ob die Anlage, wenn sie denn noch nicht unter Schutz steht, unter Schutz gestellt werden sollte.“ Eine Fachkundigengruppe habe das gesamte Gelände abgelaufen und die Anlage nach verschiedenen Gesichtspunkten bewertet.

Sie kam zum Ergebnis: Die Muna ist schützenswert. Die gesamte Gruppe baulicher Anlagen, sowie zahlreiche Einzelgebäude, wurden unter Denkmalschutz gestellt. Dass die Gemeinde keine Unterlagen dazu hat, verwundert Schomann: „Denn eigentlich ist die Gemeinde damals dazu angehört worden. Sie wurde gefragt, ob etwas dagegen spreche, die Muna unter Schutz zu stellen – zum Beispiel Pläne für ein Gewerbegebiet, das kommt manchmal vor. Es gab aber keine Einwände oder Bedenken.“ So erzählen es die Akten im Landesamt.

NS-Bauwerke erst in jüngerer Zeit im Fokus des Denkmalschutzes

Was aber folgt aus der Einstufung der Muna, deren Gebäude ja in privater Hand sind, als Denkmal? „Im Prinzip hat das erst mal keine Auswirkungen“, sagt Schomann, „nur wenn man bauliche Veränderungen vornehmen will, muss man bei der Unteren Denkmalschutzbehörde anfragen.“ Im Fall der Muna ist der Landkreis Helmstedt zuständig. Zudem könne sich der Denkmalschutz im Verkaufsfall auf den Kaufpreis auswirken, „sowohl nach unten als auch nach oben, beides ist denkbar“, sagt Schomann.

Sämtliche Eigentümer sowie die Gemeinde seien 2012 über die Entscheidung benachrichtigt worden, fügt Schomann hinzu. Warum die Muna nicht schon viel früher unter Schutz gestellt wurde? „Im Laufe der Zeit hatte der Denkmalschutz immer wieder andere Prioritäten“, erklärt Schomann, „seit 1979 wurden flächendeckende Inventarisierungen vorgenommen – aber Merkmale des Nationalsozialismus spielten zunächst keine große Rolle, da sie als Überbleibsel einer Un-Kultur galten.“ Erst in jüngerer Zeit habe sich die Auffassung durchgesetzt, dass NS-Bauwerke als dokumentarische Mahnmale schützenswert sind.

Gemeinde begrüßt Status als Denkmal

Die Muna als Mahnort zu erhalten, daran ist auch der Gemeinde gelegen, auch, wenn sie kein Eigentümer ist. „So eine Aufwertung stellt ganz klar die Wichtigkeit und auch die regionale und überregionale Bedeutung der ehemaligen Muna im Kampstüh heraus“, sagt Gemeindebürgermeister Andreas Busch über den Status der Muna als Denkmal, „für unsere Vorstellungen, hier einen würdigen Mahnort zu etablieren, kann so eine Entscheidung nur hilfreich sein.“