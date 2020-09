Sachen auf Rückbank: Täter zerstört in Wolfsburg Seitenscheibe

Elektronikartikel im Wert von rund 2000 Euro wurden am Mittwochnachmittag bei einem Autoaufbruch im Maybachweg gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 23-jährige Golf-Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen in Wolfsburg auf der Durchreise und stellte ihr Auto auf einem Schotterparkplatz ab, um einkaufen zu gehen.

23-jährige Golf-Fahrerin lässt Wertsachen auf der Rückbank des Autos

Sie ließ jedoch ihre Taschen mit Handy, einem Tablet-PC und zwei Laptops auf der Rückbank ihres Autos zurück. Zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr zerstörte ein unbekannter Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs und griff sich die Beute. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter (05361) 46460.

red