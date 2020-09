Starkregen: 160 Wolfsburger melden Problemstellen

Mehr als 160 Bilder, Videos und Beschreibungen von Überschwemmungen haben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe von Bürgern erhalten, seit sie nach dem schweren Unwetter im Juni um Bürgerhinweise baten.

Die neu gegründete Arbeitsgruppe Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge ist nun damit beschäftigt, den Hinweisen auf Problemstellen nachzugehen, um Abhilfe zu schaffen. „Wir werden immer häufiger von solchen Ereignissen heimgesucht“, erklärte Thorsten Riekhoff von der WEB dem Ortsrat der Nordstadt am Mittwoch unter Verweis auf die schweren Schäden, die das Unwettertief Juliane am 13. Juni in vielen Wolfsburger Wohngebieten anrichtete.

Wolfsburger sollen erfahren, wie sie ihre Häuser schützen können

An der ersten Arbeitsgruppensitzung nahmen Anfang Juli Mitarbeiter der WEB, der städtischen Geschäftsbereiche Straßenbau und Grün sowie Feuerwehrleute teil. Weitere Experten sollen hinzukommen: vom Umweltamt und der Stadtplanung etwa. Das Gremium verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Schadensprävention: Zum einen sollen die Bürger Informationen darüber erhalten, wie sie selbst ihr Eigentum vor Überflutung schützen können. Zum anderen wird geschaut, was staatlicherseits in Form von Baumaßnahmen und Kontrolle getan werden kann.

Riekhoff erklärte, dass Regenwasser in der Nordstadt über die Kanalisation in die Teiche und über Gräben Richtung Alller transportiert wird. Mitunter sind die Wassermassen jedoch zu gewaltig für die Kanalisation. 16 der 160 bislang gemeldeten Überschwemmungen ereigneten sich in der Nordstadt. Die große Frage, die sich Riekhoff und den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe nun stellen: „Wo fängt man an, wo hört man auf?“ Eine Erneuerung des gesamten Kanalnetzes wäre nach seinen Angaben zu teuer.

Ein vollgelaufener Keller kann teuer werden

Also schauen sich die Verantwortlichen die Situation vor Ort an, analysieren Fließwege und entwickeln Vorschläge für die einzelnen Problemstellen. Manchmal, sagt Riekhoff, genüge es schon, eine kleine Veränderung am Haus zu nehmen. Oft bestehen seiner Schilderung zufolge aber auch Mängel an der Grundstücksdrainage und es komme zu Rückstaus. „Es gibt Maßnahmen, die kosten Geld“, so Riekhoff. „Aber niemals so viel Geld wie ein vollgelaufener Keller.“

Andrea Herweg (PUG) brachte die Idee ins Spiel, überschüssiges Regenwasser in Richtung Wald zu leiten, da die Bäume in den vergangenen Jahren stark unter Trockenperioden gelitten haben. Riekhoff hält ein solches Vorgehen für wenig erfolgversprechend: „Der Wald liefert eher Wasser“, erklärte er. Die WEB bittet darum, auch weiterhin Problemstellen zu melden, am besten per E-Mail an starkregenvorsorge@web.wolfsburg.de

