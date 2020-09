Automuseum Wolfsburg zeigt Arbeiten von Klaus Trommer

„50 Years of Love & Peace. The Volkswagen Artwork of Klaus Trommer.“

Das Auto Museum Volkswagen zeigt in seiner Reihe „Mobilart. Kunst im AutoMuseum Volkswagen“ die neue Schau „50 Years of Love Peace. The Volkswagen Artwork of Klaus Trommer.“ Gemeinsam mit dem Team von Volkswagen Lifestyle (Volkswagen Zubehör GmbH) wurde eine Ausstellung der Grafiken von Klaus Trommer realisiert. Sie wird laut Pressemitteilung von Samstag, 5. September, bis zum 21. März 2021 zu sehen sein.

Vor mehr als 50 Jahren wurde in Woodstock die Ära des Love Peace und der Blumenkinder eingeläutet. Untrennbar mit dem neuen Lebensgefühl verbunden sind die automobilen Klassiker von Volkswagen, heißt es in der Mitteilung. Käfer und Bulli machten das Event zum „Loveliest Bus-Stop on Earth“.

Die Stiftung Automuseum Volkswagen zeigt zum zweiten Mal aktuelle Arbeiten von Klaus Trommer, mit denen er die Erinnerung auch an die eigene Jugend im Fond des väterlichen VW wiederaufblühen lässt: Eine Liebeserklärung an die 70er, dem Jahrzehnt des Flower-Power, der fröhlichen Farben und opulenten Formen.

red