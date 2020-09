RVA zeichnet in Wolfsburg außergewöhnliche Auszubildende aus

Der Regionalverbund für Ausbildung (RVA) bietet eine betriebliche Erstausbildung für Bewerber, die sich bislang erfolglos um einen Ausbildungsplatz bemüht haben. Er hat sich laut Mitteilung zum Ziel gesetzt, allen nicht versorgten jungen Menschen auf dem Ausbildungsmarkt die Chance einer Berufsausbildung in der Region zu geben. Bei einer Versammlung im Parkhotel wurden jetzt die Auszubildenden Mostafa Ghaffari und Cheickne Makadji für ihre außergewöhnlichen Ausbildungswege ausgezeichnet.

Makadji verließ 2012 Mali und kam 2014 nach seiner Flucht über Algerien, Libyen und Italien in München an. 2016/17 absolvierte er über das Diakonische Werk Wolfsburg eine Einstiegsqualifizierung zum Koch. Es schloss sich eine Ausbildung bei der Diakonie an, ehe er über den RVA zum Parkhotel Steimkerberg wechselte. Sämtliche Leistungen hätten sich während seiner Ausbildung verbessert.

Deutsche Zuverlässigkeit und Genauigkeit hat Mostafa Ghaffari bereits intus

Ghaffari kam aus Afghanistan nach Wolfsburg. 2016 und 2017 belegte er Deutschkurse und begann im Oktober 2017 eine Einstiegsqualifizierung bei Schnellecke Logistics als Fachlagerist. Zwischen 2018 und 2020 absolvierte er dort auch eine RVA-Ausbildung. Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit habe er von der Deutschen angenommen.

red