Zwei Wolfsburger Bäder öffnen im Winter nur für Schwimmkurse

Das Lehrschwimmbecken in Heiligendorf.

Wolfsburg. In Heiligendorf und Sandkamp findet wegen der Corona-Auflagen kein öffentliches Schwimmen statt. Ziel ist es aber auch, Kurs-Wartelisten abzubauen.

Im Hallenbad Sandkamp und im Lehrschwimmbecken Heiligendorf findet in der Wintersaison 2020/2021 angesichts der Corona-Auflagen vorläufig kein öffentliches Schwimmen statt. Die Zeiten für das öffentliche Schwimmen werden in diesem Winter Vereinen, Schulen und den Bäderbetrieben zur Förderung der Schwimmausbildung zur Verfügung gestellt. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus und den damit verbundenen Auflagen könnten das Hallenbad Sandkamp und das Lehrschwimmbecken Heiligendorf nur unter erheblichen Einschränkungen für das öffentliche Schwimmen geöffnet werden, vor allem die Hygienevorgaben und der Mindestabstand würden dazu führen, dass in Sandkamp nur 14 und in Heiligendorf nur 5 Personen gleichzeitig schwimmen dürften.

Stadt bittet Anlieger, ins Badeland auszuweichen

Sportdezernentin Monika Müller empfiehlt daher: „Statt mit hohem organisatorischen Aufwand bei gleichzeitig eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten die beiden Hallenbäder für das öffentliche Schwimmen zu öffnen, wollen wir dafür sorgen, dass möglichst jedes Kind schwimmen lernen kann. Daher wollen wir die zur Verfügung stehenden Zeiten für zusätzliche Schwimmkurse vergeben und damit eine ,Wolfsburger Schwimminitiative’ starten.“

Bei den Badegästen insbesondere aus der näheren Umgebung der beiden Hallenbäder wirbt sie um Verständnis und bittet darum, in dieser besonderen Wintersaison den längeren Weg ins Badeland auf sich zu nehmen, weil dort unter Corona-Bedingungen Schwimmen bereits gut organisiert und ermöglicht wird.

Freie Kapazitäten kommen Reha-Kursen zugute

Die ohne Zusatzangebote möglichen Angebote in den beiden Bädern sowie im Badeland reichen nicht aus, um die große Nachfrage nach Kursen zu befriedigen, zumal auch im Badeland aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie deutlich weniger Schwimmkurse als im Normalbetrieb angeboten werden können.

Die Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in Wolfsburg könnte mit den zusätzlichen Zeiten in Sandkamp und Heiligendorf einen deutlichen Schub erhalten, bestehende Wartelisten könnten zumindest teilweise abgebaut werden. Auch die Kinder, die aufgrund der coronabedingten Bäderschließungen im Frühjahr an ihren Kursen nicht oder nicht bis zum Ende teilnehmen konnten, bietet sich dann hoffentlich die Chance, Versäumtes nun nachzuholen. Sollte nach Vergabe der Zeiten für die Schwimmausbildung noch freie Kapazitäten zur Verfügung stehen, werden sie für Reha- und Aquafit-Kurse vergeben.

red