Dieb stiehlt in Detmerode Kosmetika, flüchtet aber ohne Beute

Wer kann Hinweise geben zu dem Fall am Dienstag in Detmerode?

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Ladendieb, der am Dienstag am Detmeroder Markt eine Drogerie mit seinem Diebesgut verließ, eine 44 Jahre alte Verkäuferin zur Seite stieß und ohne Beute flüchtete. Den Ermittlungen nach wurde er um 14 Uhr beobachtet, wie er in dem Geschäft Kosmetika im Wert von rund 680 Euro in eine Tasche steckte und den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Vor dem Geschäft wurde er jedoch von der aufmerksamen Angestellten angesprochen, die er zur Seite stieß. Die Verkäuferin reagierte schnell: Es gelang ihr, dem Dieb die Tasche mit dem Diebesgut zu entreißen, bevor er in Richtung Marignanestraße davonlief.

Hinweise an die Polizei

Der Gesuchte sei etwa 1,55 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er sei schlank und habe kurze schwarze Haare. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit buntem Aufdruck. Zudem habe er eine schwarze Mund-Nasen-Maske getragen. Hinweise: (05361) 46460.

red