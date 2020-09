Dorfverein Wendschott passt Mitgliedsbeiträge um fünf Euro an

Zur Jahreshauptversammlung hat der Dorfverein Wendschott kürzlich in den Garten des Niedersachsenhauses eingeladen. Nach den ausführlichen Berichten mit vielen positiven Nachrichten etwa zur Mitgliederentwicklung (der Dorfverein hat fast 50 neue Mitglieder im abgelaufenen Jahr gewonnen und zum Jahresabschluss 576 Mitglieder insgesamt) oder zu den zahlreichen umgesetzten Anschaffungen und Projekten, unter denen der komplett neu gestaltete Schankraum und der neue Schaukasten herausragen, standen die Wahlen zum Vorstand an.

Neuer Vorsitzender ist Michael Kienapfel, stellvertretender Vorsitzender ist Frank Wöhner, und neu im Vorstand als dritter Vorsitzender ist Danny Richter. Alle anderen Vorstände wurden wiedergewählt. Damit sind jetzt wieder alle Posten besetzt.

Der Jahresbeitrag steigt ab Januar von 13 auf 18 Euro

Die Einnahmeausfälle durch Corona führten zu einer Diskussion um die Anpassung der Beiträge. Die Versammlung hat beschlossen, dass die Beiträge ab 1. Januar von derzeit 13 Euro pro Jahr auf 18 Euro pro Jahr erhöht werden. Der Anstieg um fünf Euro pro Jahr wurde von den Mitgliedern mit großer Mehrheit gebilligt. Zum Abschluss der Versammlung wünschte sich der neue Vorsitzende, dass die Corona-Zeit schnell vorbei geht und die Vermietungen im Haus und die Märkte im kommenden Jahr wieder stattfinden.

Bei seiner ersten Zusammenkunft hat der neue Vorstand entschieden, den Weihnachtsmarkt am 28. November in der bisherigen Form mit Ausstellern abzusagen. Sollten die Corona-Auflagen bis dahin gelockert werden, will der Verein über eine alternative Veranstaltung nachdenken.

red