Viele Zweitwohnsitze in Wolfsburg sind offenbar noch nicht abgemeldet worden.

Wolfsburg. Seit August gibt es in Wolfsburg die Zweitwohnsitzsteuer in der Stadt. Etwa 10.000 Bürger sind mit einem Nebenwohnsitz gemeldet. Wohl zu viele.

Viele Zweitwohnsitze in Wolfsburg sind nicht mehr aktuell

Etwa 10.000 Bürger, die in der Einwohnermeldedatenbank der Stadt Wolfsburg mit einem Nebenwohnsitz gemeldet sind, haben in den vergangenen Wochen Post bekommen: Als eine der Maßnahmen zur Haushaltsoptimierung ist zum 1. August in Wolfsburg die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt worden.

Die Stadt geht jedoch davon aus, dass ein Teil der informierten Bürger keine Zweitwohnungssteuer zahlen muss, denn es gibt rechtliche Ausnahmefälle. Die Stadt ist verpflichtet, bei jeder Person, die einen Zweitwohnsitz in Wolfsburg angemeldet hat, die Steuerpflicht zu prüfen. Hierbei stellt sich laut Mitteilung derzeit heraus, dass viele gemeldete Zweitwohnsitze nicht mehr aktuell sind und aufgegeben wurden, jedoch nicht abgemeldet worden sind.

Zahlreiche Bürger brauchen keine Zweitwohnsitzsteuer zu zahlen

Grundsätzlich hat jeder Einwohner einen Hauptwohnsitz. Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen in Deutschland, so ist die vorwiegend genutzte Wohnung die Hauptwohnung. Nebenwohnsitz ist jede weitere Wohnung. Steuerpflichtig ist, wer in Wolfsburg eine oder mehrere Nebenwohnungen innehat.

Es gibt rechtliche Ausnahmefälle. So sind diejenigen von der Steuer befreit, die in Wohnungen von freien Trägern der Wohlfahrtspflege aus therapeutischen Gründen entgeltlich oder unentgeltlich untergebracht sind beziehungsweise die in Wohnungen von Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe entgeltlich oder unentgeltlich untergebracht sind, sofern diese zu Erziehungszwecken genutzt werden.

Stadt hilft bei der Abmeldung des Nebenwohnsitzes

Nicht steuerpflichtig sind zudem verheiratete Personen und Personen, die in eingetragenen Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz leben, die nicht dauernd getrennt leben und aus beruflichen Gründen in Wolfsburg eine Zweitwohnung haben. Wenn sich die Hauptwohnung außerhalb der Stadt befindet und das Erreichen des Arbeitsplatzes ohne Zweitwohnung nur mit erheblichem Zeitaufwand möglich wäre, entfällt hier ebenfalls die Zweitwohnungssteuer.

Personen die nur gelegentlich zu Besuch sind, wie etwa Studenten bei ihren Eltern, sind melderechtlich nicht verpflichtet, einen Zweitwohnsitz anzumelden. Also entfällt auch hier die Steuerpflicht. Für Studenten, die in Wolfsburg studieren und mit Nebenwohnsitz in Wolfsburg gemeldet sind, besteht zudem die Möglichkeit, Wolfsburg als Hauptwohnsitz anzugeben.

Um eine unkomplizierte Abmeldung eines Nebenwohnsitzes zu ermöglichen, hat die Stadt ein gesondertes E-Mail-Postfach eingerichtet. Hierzu ist das unterschriebene und eingescannte Abmeldeformular inklusive eingescanntem Lichtbildausweis zu senden an abmeldung.nebenwohnsitz@stadt.wolfsburg.de.

Red