Kunterbunter Kindersamstag am 19. September in Wolfsburg

Am Samstag, 19. September, findet in der Wolfsburger Innenstadt der „Kunterbunte Kindersamstag“ statt. Die Veranstaltung der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) war ursprünglich für Mai dieses Jahres geplant, musste dann aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben sei nun ein modifiziertes und reduziertes Konzept entwickelt worden, sodass die Veranstaltung am Wochenende des Weltkindertages (20. September) nachgeholt werden könne, wie die WMG mitteilt.

WMG möchte unterhaltsamen Tag im Herzen Wolfsburgs anbieten

„Das Format hat sich in den vergangenen zwei Jahren großer Beliebtheit bei den Wolfsburgern erfreut. Leider konnte die dritte Ausgabe im Mai nicht wie geplant stattfinden. Mit der jetzt konzipierten Variante hoffen wir, vor allem den vielen Familien der Stadt eine schöne Freizeitmöglichkeit und einen unterhaltsamen Tag im Herzen Wolfsburgs anbieten zu können“, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann. Große und kleine Innenstadtgäste können sich dabei auf verschiedene Attraktionen freuen. So wird es unter anderem einen Kinder-Rollerparcours, Dosenwerfen, ein digitales Glücksrad, eine Riesendartscheibe und Basketballspiele geben. Außerdem dabei: das städtische Spielmobil mit Rollern und Kettcars.

Aus gegebenem Anlass ist es erforderlich, dass beide Bereiche abgeschlossen sind

Für die Mitmachaktionen stehen vor Ort Ansprechpartner zur Verfügung. Bespielt werden in der mittleren Porschestraße der Hugo-Bork-Platz und die Fläche vor der City-Galerie Wolfsburg. Aus gegebenem Anlass sei es erforderlich, dass beide Bereiche abgeschlossen seien. Zudem wird ein Eintritt von 1 Euro pro Person erhoben. „Damit kann man dann aber natürlich beide Flächen betreten und den gezahlten Beitrag auch an einem der Catering-Stände einlösen“, erläutert Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG. Die Catering-Stände bieten verschiedene Speisen und Getränke an und stehen gemeinsam mit einem Kinderkarussell auch am 17. und 18. September in der Porschestraße.

An allen drei Tagen sind die Angebote von 11 bis 19 Uhr verfüg- beziehungsweise nutzbar. Weitere Informationen gibt es unter www.facebook.com/wolfsburgerleben.

