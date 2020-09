Kinder malen in Wolfsburg Helden und Märchenfiguren

Zu Hause und in der Betreuung durch pädagogische Fachkräfte sollten Kinder möglichst viele Interaktionserfahrungen rund um das Lesen und Vorlesen sammeln können. Auch das Malen von Bildern zu den gehörten Geschichten, das Nachahmen im Rollenspiel und das gemeinsame Betrachten von Wimmelbildern gehören in diesen Erfahrungsbereich. (Symbolfoto)

Um das Vorlesen in den Kindertagesstätten und den Kinder- und Familienzentren in der Stadt Wolfsburg zu fördern, rufen der Rotary-Club Wolfsburg und die Sprachbildungskoordination gemeinsam den Kita-Malwettbewerb „Mein Bild zum Lieblingsbuch 2020“ ins Leben und laden alle Einrichtungen zur Teilnahme ein. Die Kinder können für ihre Kita ein selbstgemaltes Bild einreichen und damit einen Gutschein zur Anschaffung neuer Bilderbücher gewinnen, wie die Stadt mitteilt. Einsendeschluss ist der 30. November.

Vorlese-Erfahrungen von elementarer Bedeutung für die individuelle Sprachentwicklung

Vorlese-Erfahrungen seien für Kinder in der frühkindlichen Bildung von elementarer Bedeutung für die individuelle Sprachentwicklung und den damit verbundenen Spracherwerb – unabhängig von der Herkunftssprache. Mit der Investition in neue Bilderbücher soll das kindliche Interesse am Vorlesen und Zuhören gestärkt werden, und die Fachkräfte sollen mit anregender Kinderbuchliteratur unterstützt werden, heißt es in der Mitteilung.

Jury aus den Mitgliedern des Rotary-Clubs und des Bildungshauses wählt drei Bilder aus

Das Team der Sprachbildungskoordination wird die Bücher ausliefern und an einem Wunschtermin in der Einrichtung vorlesen. Alle weiteren Einreichungen erhalten pro Kita einen Büchergutschein bis zu 25 Euro. Eine Jury aus den Mitgliedern des Rotary-Clubs Wolfsburg und des Bildungshauses wählt aus den eingereichten Bildern drei Bilder aus und lobt die Preise aus. Der Rotary-Club Wolfsburg stiftet einen Büchergutschein bis zu 500 Euro, einen bis zu 300 Euro und einen bis zu 250 Euro.

„Das Interesse an Büchern und dem Vorlesen kann nicht früh genug gefördert werden“

„Wenn Kinder Geschichten hören, verstehen und davon erzählen können, dann sind das wichtige Lernerfahrungen im Kontakt mit anderen und zeigt auch das kindliche Interesse an der Welt. Ein Bild zu diesen Geschichten oder Medienerfahrungen zu malen und darüber zu erzählen, ergänzt diese Interaktion optimal. Ich möchte unbedingt zur Teilnahme am Wettbewerb ermuntern“, sagt Dr. Birgit Rabofski, Leiterin des Bildungshauses Wolfsburg.

„Das Interesse an Büchern und dem Vorlesen kann nicht früh genug gefördert werden. Besonders in der jetzigen Situation ist es uns als Club ein Anliegen, bereits die Bildungs- und Lernsituation der Jüngsten mit der Anschaffung von altersgerechten und vielfältigen Büchern zu unterstützen“, betont Gunter Nabel als Ideengeber und Mitglied des Rotary-Clubs Wolfsburg.

Kinder verbessern ihre Sprache und Ausdrucksfähigkeit

„Die finanzielle Unterstützung ist für die Leseecken und Vorlesesituationen der Kitas ein echter Segen. Die Kinder profitieren mit jeder Vorlese- und Erzählminute. Sie verbessern ihre Sprache und Ausdrucksfähigkeit und erwerben einen umfangreichen Wortschatz. Die eingereichten Bilder zeigen das Interesse und die Freude am Vorlesen bereits jetzt“, sagt Dr. Maren Risch, die als Sprachbildungskoordinatorin im Bildungshaus der Stadt Wolfsburg den Wettbewerb bewirbt und koordiniert.

Die Prämierung der Bilder wird online sichtbar sein. Weitere Infos: https://www.vhs-wolfsburg.de/projekte/malwettbewerb/.

Teilnehmen können Kinder, die eine Wolfsburger Einrichtung besuchen. Die Einreichung erfolgt mit der Einwilligung der Eltern über die Einrichtung (https://www.vhs-wolfsburg.de/projekte/malwettbewerb/, Anmeldung mit Einverständniserklärung und FAQs).

