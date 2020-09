Stadt Wolfsburg kauft zweiten Blitzmessanhänger für 150.000 Euro

Die Stadt Wolfsburg blitzt ab sofort mit zwei Messanhängern. Wie der Rat im März beschlossen hat, schaffte das Ordnungsamt mittlerweile einen zweiten sogenannten Enforcement Trailer für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung an. Er kann rund um die Uhr betrieben werden und so zu allen Tages- und Nachtzeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Wolfsburg beitragen, schreibt die Stadt.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 150.000 Euro – davon 65.000 Euro für das Messgerät und 85.000 Euro für den Anhänger. Gesonderte Ladezeiten sind aufgrund der austauschbaren Akkus nicht mehr notwendig. Hildegard ist seit dem 24. September im Stadtgebiet unterwegs.

red