Zwei mutmaßliche Räderdiebe ertappte die Polizei in der Nacht zu Montag.

Polizei nimmt in Wolfsburg zwei mutmaßliche Räderdiebe fest

In der Nacht zum Montag hat die Polizei im Stadtteil Eichelkamp zwei 27 Jahre alte mutmaßliche Räderdiebe festgenommen. Die Festnahme glückte, da ein aufmerksamer Zeuge das Ereignis beobachtete und die Beamten informierte.

Den Ermittlungen zufolge wurde der Anwohner um ein Uhr durch Geräusche aufmerksam und sah, wie sich Unbekannte auf einem Bewohnerparkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Eichelkamp an einem abgestellten Tiguan zu schaffen machten. Da der Zeuge umgehend die Polizei verständigte, waren Einsatzkräfte wenige Augenblicke später am Tatort.

Kurz bevor die verdächtigen 27-Jährigen wegfahren wollten, kam die Polizei

Hierbei trafen die Beamten auf die beiden 27-Jährigen, die gerade in einem Passat davonfahren wollten. Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass der betroffene Tiguan bereits aufgebockt war. Vermutlich fühlte sich das Duo bei der Tatausführung gestört und hatte zuvor die weitere Ausführung abgebrochen.

Bei den Tatverdächtigen wurde Werkzeug zum Lösen von Radmuttern aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen sowohl des Geschehens am Tatort als auch der Tatverdächtigen wurde das Duo festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Beide einschlägig polizeibekannte Festgenommenen machten bisher zu den Vorwürfen keine Angaben.

red