Heidrun Klitzke erhält in Wolfsburg Verdienstmedaille

Heidrun Klitzke hat die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Oberbürgermeister Klaus Mohrs verlieh ihr die Auszeichnung im Rathaus. Klitzke engagiert sich seit Jahren für Unicef und damit für Kinder weltweit.

Corona-Pandemie ist auch für Wolfsburger Kinder ein starker Einschnitt gewesen

„In Wolfsburg leben rund 21.000 Kinder und Jugendliche. Der Großteil dieser Kinder wird in geordneten Verhältnissen aufwachsen können: Eine Wohnung, Essen und Trinken und der tägliche Schulbesuch werden für die meisten eine Selbstverständlichkeit sein“, sagte Mohrs in seiner Laudatio. Die Corona-Pandemie sei jedoch auch für Wolfsburger Kinder ein starker Einschnitt gewesen: Die Schulen und Kitas hätten von einem auf den anderen Tag geschlossen, Treffen mit Freunden seien nicht mehr möglich gewesen, der Tagesablauf in den Familien sei durch Homeoffice und Kurzarbeit der Eltern stark verändert worden.

2,8 Millionen Kinder in Deutschland sind von Armut bedroht

„Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sind durch die Corona-Krise, bedingt durch Arbeitsplatzverlust oder Einkommenseinbußen der Eltern, rund 2,8 Millionen Kinder in Deutschland von Armut bedroht. Eine erschreckende Zahl, wie ich finde“, sagte Mohrs. Noch dramatischer seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Kinder, die im Ausland unter unvorstellbaren Bedingungen lebten. Kriege, Hungersnöte und Kinderarbeit bestimmten leider immer noch das Leben vieler Heranwachsender.

„Sie verstehen es, Ihre ehrenamtlichen Mitstreiterinnen stets aufs Neue zu motivieren“

Diesen Kindern bietet Unicef Unterstützung und schnelle Hilfe. „Es freut mich, dass auch in Wolfsburg die existenziell wichtige Arbeit aktiv unterstützt wird. Liebe Frau Klitzke, seit mehr als 30 Jahren sind Sie nun schon für die Unicef-Arbeitsgruppe in Wolfsburg aktiv. Zu diesem besonderen Ehrenamt kamen Sie eher zufällig: Sie sahen eine Bekannte vor dem ehemaligen Modehaus Haerder die allseits bekannten Unicef-Karten verkaufen und dachten sich sofort: Das wäre doch auch etwas für mich! Nach einigen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit übernahmen Sie die Leitung der Wolfsburger Gruppe und meistern diese Aufgabe bis heute mit Bravour: Sie verstehen es, Ihre ehrenamtlichen Mitstreiterinnen stets aufs Neue zu motivieren und auch externe Akteure für das Thema Unicef zu gewinnen. Sie bezeichneten erst kürzlich Ihre Arbeitsgruppe als Familie. Dies spricht für einen großen Zusammenhalt in Ihrem Team. So gelingt es Ihnen jedes Jahr, durch Sponsorenaktionen und den Kartenverkauf zu Weihnachten, Einnahmen für Unicef in Höhe von 20.000 bis 30.000 Euro einzuwerben. Eine beachtliche Leistung!“

