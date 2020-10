Rainer Steinkamp abseits der Bühne – nie ganz privat

Rainer Steinkamp ist ein Mann, der fast lautlos einen Raum betritt, dem der große Auftritt sogar zuwider ist. Er bewegt sich eher am Rande, bleibt still, beobachtet das Geschehen und lässt sich, soweit es unumgänglich ist, erst allmählich hineinziehen. So steht er auch auf der Bühne, wenn es gilt Ansagen zu machen oder Preise zu verleihen. Fast ein wenig verlegen wirkt er dabei. Dabei ist er ein Schauspieler – durch und durch. Einer, dem Agentenrollen gut lägen. Und darauf bedacht, sein öffentliches Leben aus dem Blitzlichtgewitter der Sensationen herauszuhalten. Dennoch ließ sich das nicht immer völlig vermeiden.

Erste Begegnung

Kaum trat Steinkamp sein Amt als Intendant an, besuchte er mich in der Redaktion. Er war leicht verschwitzt. Es war ein heißer Augusttag, aber er hatte einen Fahrradhelm in der Hand: „Es gibt sehr gute Radwege hier“, sagte er anerkennend. Ich riet ihm, anfangs nicht zu viel über sein Faible fürs Radfahren zu sprechen – in einer Stadt, die Sitz eines weltweiten Automobilkonzerns sei. Er lächelte. Und radelte bis heute gern durch Wolfsburg.

Unfreundliche Briefe

Da er bereits das neue Programm bereits mitgestaltet hatte, edierte Steinkamp es in neuem Design, nahm behutsame Änderungen an den Abonnements vor und wagte es, das beliebte Neujahrskonzert vom 1. Januar auf einen späteren Tag zu verlegen. Stattdessen bot er ein Silvesterprogramm an, das über Mitternacht hinausging. „Da erreichten mich einige unfreundliche Briefe“, bekannte er – und blieb aber bei diesem Programm. Positiv reagierten die Leute dagegen auf das Kinder- und Jugendabonnement. Bernd Upadek übernahm diese „vierte Sparte“ erfolgreich.

Tanzmuffel

Schwer fiel es Steinkamp, im März 2009 den beliebten, traditionellen Drehbühnenball zu organisieren. Nein, nein, das Programm war kein Problem. „Ich tanze nicht gerne“, begründete er seine Abneigung – aber ein Ball im Theater, noch dazu das große gesellschaftliche Ereignis in Wolfsburg, erforderte die Anwesenheit des Intendanten. Und leider mehr als einen gut gekleideten Mann, der das Fest charmant eröffnete. Er musste tanzen. Jahr für Jahr.

Hohelied auf die Frauen

Im Mai 2014 sang Steinkamp sogar das erste Mal öffentlich. Im Foyer des Scharoun-Baus, so sagte man damals noch, stimmte er in einer szenischen Lesung vor 150 Zuhörern „Eine Nacht in Venedig“ von Richard Strauss an. Nicht gerade stimmgewaltig, ist eh‘ nicht sein Ding, aber hörbar. Und erhielt anerkennenden Beifall.

Gern mit Frauen

„Ich bin ein Mann. Ich fühle mich wohl, wenn rechts und links an meiner Seite Frauen sitzen“, bekannte Steinkamp 2012 anlässlich der Präsentation der „storia italiana“. Neben ihm saß links aus Zuschauersicht die Autorin von „La vita è qui. Das Leben ist hier“, Margherita Carbonaro, an der anderen Seite Marlies Ottimofiore vom Italienischen Kulturinstitut, als Übersetzerin. Als Intendant widmete er bekannten Frauen-Persönlichkeiten wie Lale Andersen, Evita Peron und Antigone gern hervorragend inszenierte Aufführungen – stets mit herausragenden weiblichen Darstellerinnen wie Gilla Cremer.

Theater als Spiegel

„Nicht zu viel Tingeltangel“, zitierte Steinkamp gern einen Dr. Volkmar Köhler zugeschriebenen Satz. Köhler war einer der Initiatoren eines Theaters für Wolfsburg. Das war ein Bekenntnis zu anspruchsvollen Stücken, die gesellschaftliche Entwicklungen und offene, politische Fragen, auch historische Rückblicke bieten. Überwiegend auch herausragend und originell inszeniert. In der Programmauswahl bewies er viel Kenntnis und Geschick, buchte beispielsweise George Orwells „1984“, „Die Niere“ über Organverpflanzung und David Bowies Musical „Lazarus“. Sogar Boulevard, also Komödien, genügten zumeist höheren Erwartungen an Witz, Satire und Ironie. Aber „die Leute wollen auch einfach unterhalten werden“, wusste er und setzte das frivole Hamburger Schmidt-Theater auf den Spielplan.

Eigene Inszenierungen

Klar, dass eigene Inszenierungen die Handschrift Steinkamps als Regisseur trugen. Vor allem die Adventmärchen wichen ab, weil sich darin der „Zauberer von Oz“ als Meister der Täuschung entpuppte, kein Magier war. Und als er mit Dagmar Papula ein Stück über Hoffmann von Fallersleben auf die Bühne brachte, nannte er als Motiv auch, dass er in Braunschweig das gleichnamige Gymnasium besuchte: „Dort nahmen wir einige seiner Werke durch, was mir später zu Gute kam“.

Jüngling mit kleinem Penis

Der „Knieende Jüngling“ ist eine Bronze, die Gerhard Marcks in natürlichen Proportionen, dem Schönheitsideal der Antike und Renaissance folgend athletisch, schlank und mit kleinem Penis gestaltete. Es war die einzige Skulptur in einer Ausstellung von Holzschnitten des Künstlers im Theater-Foyer. Marcks und Scharoun, sagte Intendant Steinkamp „verbindet ihr Briefwechsel, die Verfolgung im Dritten Reich und ein immenses Spätwerk“. Zur Eröffnung sprach die in Heiligendorf lebende Marcks-Enkelin Katharina Petersen-Rauhaus.

Knarrende Dielen

Die Dielen knarren. Die Heizung ist veraltet. Die Fenster weder lärmdämmend noch wärmeisolierend. Trotzdem wohnte Steinkamp „gern hier, im Stormhof“, denn die „Höfe haben einen besonderen Charme“, sind Altstadt Wolfsburgs. Ihm genügten „50 Quadratmeter“, weil er gern Spazieren ging und weil er so oft wie möglich zu seiner Familie in Hameln fuhr.

Lesung am Telefon geprobt

Mit seiner Kunst in der Rhetorik machte Steinkamp die Lesung literarischer Texte zu seinem besonderen Markenzeichen, gleich, ob im Zelt am Ütschenpaul, im Theaterfoyer, im Hallenbad oder im Lions-Club Hoffmann von Fallersleben, dem er angehört. Da erwies er sich auch als ein Meister der Improvisation. So ließ er seiner Partnerin Christiane Karweik vor einer Weihnachtsfeier der Lions nur wenig Zeit für die Vorbereitung – erst kurzfristig fiel seine Entscheidung über die Texte, am Abend zuvor probte er mit ihr am Telefon einmal. Sie war nervös, verzweifelt – aber dennoch gut vorbereitet dank intensiver Auseinandersetzung mit den Texten. Es wurde ein Erfolg. Mit Dora Balistreri von der Italienischen Konsularagentur trug er zuletzt neapolitanische Geschichten von Luciano de Crescenzo sehr gekonnt und theatralisch vor: „Wir meinen, auch in Corona-Zeiten ist Unterhaltung wichtig“. Es war am Vorabend des Pandemie-Lockdowns.

Schwitzen für die Fitness

Ausdauernd tritt Rainer Steinkamp im Fitness-Studio in die Pedale. Er schwitzt sichtlich. Dann sehen wir uns wieder an den Geräten. Und achteten aufeinander wie auf die Uhr. Wir waren fast immer in den späten Stunden da, ich zumeist der Letzte. Da kam es eine Zeit lang auf die Uhrzeit an, denn das Solarium lohnte sich nur noch, wenn man es spätestens um 22 Uhr aufsuchte. Meistens ging er etwas eher.

Rainer Steinkamp wurde am Sonntag nach 12 Jahren als Intendant am Scharoun-Theater verabschiedet. Sein Nachfolger ist Dirk Lattemann, der mit der neuen Spielzeit die Geschäfte übernommen hat.

