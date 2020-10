Rainer Steinkamp erfährt in Wolfsburg viel Dankbarkeit

Leichte im Gesicht aufsteigende Röte kann auch ein so versierter Schauspieler wie Rainer Steinkamp nicht verhindern. Zumal dann, wenn er in einer Abschiedsgala im Scharoun-Theater in Aufführungen und Reden gut drei Stunden lang „das Thema“ war. So trat er etwas verlegen als letzter Redner am Sonntagabend ans Pult und gestand: „Ich bin geehrt, bewegt und – berührt“.

Stehend applaudierte ihm das Publikum. „Er“, wie seine Mitarbeiter im Theater ihren Geschäftsführer nannten, hat den Balance-Akt zwischen Kunst und Kommerz, Politik und Publikum, Aktualität und Anspruch, Unterrichtung und Unterhaltung gemeistert und – durchgestanden. „Ich gehe gern“, sagte er lächelnd. OB Mohrs hob die Sanierung des Hauses am Klieversberg hervor Dabei war es ein offener Satz, der den Aufsichtsrat der Theater-GmbH bewog, ihn 2008 anzustellen. „Ich bin mit dem Zug gekommen. Dann zu Fuß hierher (VW-Gästehaus Rothehof), um Wolfsburg näher kennen zu lernen“. „Das überzeugte uns“, betonte der damalige AR-Vorsitzende Michael Ganninger. Dessen Nachfolger Thomas Steg erinnerte in geschliffener Rede daran, dass es „nicht leicht war – nach 17 Jahren Thoenies“, der raumgreifend auftrat. Es gelang. Das bestätigten Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Kulturdezernent Dennis Weilmann, die Sanierung des Hauses am Klieversberg hervorhebend. Das sei ein „demokratischer Gegenentwurf zur klassizistischen Theater-Architektur“, hob Dorothea Frenzel, Vorsitzende des Theaterrings, hervor. Dass „er“ Ausfallhonorare nach Corona-Absagen zahlte, unterstrich Dorothee Starke von der Inthega, der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen. Zahlreiche Künstler gastierten zwischen den Reden So viele Reden lockerten Künstler auf: Allen voran Schauspielerin Gilla Cremer mit ihrer auf „ihn“ zugeschnittenen Show, ausklingend mit einem für „ihn“ modifizierten Welthit: „Lili Marleen“. Das Vokalensemble Viva Voce improvisierte um Zurufe ein „Steinkamp-Lied“. Die Norddeutschen Barocksolisten, verstärkt durch Trompeter Martin Weller und Sopranistin Ekaterina Kudryatseva, spielten auf. Leicht frivole Lieder trug Traute Roemisch vor. In Kostümen, noch mehr mit ihrem Medley, weckten Jenny Klippel, Nina Damaschke, Hartmut Fiegen, Nikolai Radke, Ronald Schober und Rudolf Schwarz sowie Choreografin Britta Rollar Erinnerungen an eigenwillig inszenierte Märchen. In Versen beschrieb Dramaturg Christian Mädler den „Chef“, als Conferencier führte er humorvoll mit Judith Jungk (Junges Theater) durch diese Gala.