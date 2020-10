Vom Kampfrichter zum TV-Jahn-Chef – Frank Schirmer im Gespräch

Wechsel an der Spitze: Frank Schirmer übernimmt den Vorsitz in dem mit mehr als 4000 Mitgliedern starken Sportverein TV Jahn Wolfsburg. Sein Vorgänger Peter Henze scheidet nach 28 Jahren im Amt aus. Was den 58 Jahre alten Nordsteimker antreibt, das Amt zu übernehmen, erzählt der fünffache Vater im Gespräch mit WN-Mitarbeiterin Katharina Keller.

Wer ist dieser Frank Schirmer, der nun den TV Jahn Wolfsburg als Vorsitzender führt?

Ich bin in Wolfsburg geboren, in der Nordstadt aufgewachsen und zur Schule gegangen. Dort habe ich auch die ersten Berührungen mit dem Vereinssport gehabt: bei der VfR Eintracht habe ich Fußball gespielt. Anschließend habe ich viele Jahre bei verschiedenen Vereinen in Wolfsburg Handball gespielt, unter anderem beim TV Jahn. Studiert habe ich dann in Braunschweig und Karlsruhe. Ich bin also ein bisschen herausgekommen, was mir guttat und spannend war. Danach bin ich als Diplom-Informatiker in den Beruf eingestiegen. Eine Zeit lang habe ich in München gearbeitet, bevor es mich in die Volkswagenwelt gezogen hat. Seit Mitte der 90er-Jahre bin ich bei VW Financial Services.

Was reizt Sie an der Vorstandsarbeit?

Ich bin in die Funktionärsarbeit ein wenig reingerutscht durch das Interesse meiner Kinder am Schwimmen. Sie sind nach unserer Zeit im Ausland nach 2011 zum TV Jahn gekommen. Zunächst habe ich mich etwa als Kampfrichter engagiert, bin dann Abteilungsleiter geworden. Über das Amt als Abteilungsleiter bin ich in die Funktionärsarbeit in diesem Verein eingetaucht. Und irgendwann hat mich mein Vorgänger, Peter Henze, gefragt, ob ich nicht Interesse habe an dem Amt als Vorsitzender. Und irgendwie schließt sich so auch der Kreis, denn Peter Henze war mein erster Handballtrainer hier beim TV Jahn. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, etwas zurückgeben zu wollen – das kann ich in diesem Amt tun.

Sie waren lange im Ausland, in China und Australien. Wenn Sie die Vereinsarbeit vergleichen müssten, wo liegen die Unterschiede?

Eine Vereinsstruktur, so wie wir sie kennen, gibt es in China und Australien nicht. Viel ist über die Schulen organisiert. Deutschlands Vereinsstruktur ist einzigartig – und da meine ich nicht nur die Sportvereine, sondern auch die Schützenvereine, die Kaninchenzüchter und viele mehr. Vereine sind Stützpfeiler einer ausgewogenen, bunten, offenen Gesellschaft. Und auch aus diesem Grund bekleide ich das Amt bei diesem Wolfsburger Großverein gerne.

Kommt Ihnen die Managerarbeit da zugute?

Ich würde das nicht zu eng zueinander stellen. Natürlich habe ich beruflich viele Gremien geführt. Hier bin ich primus inter pares eines Vorstandes und organisiere Vereinsarbeit. Es ist nicht unähnlich von der Aufgabenstellung. Insofern habe ich bei Volkswagen sicher gewisse Dinge gelernt, die mir hier zugute kommen. Ich bin hier aber im Ehrenamt und arbeite auch mit einer Vielzahl von Ehrenamtlichen – und aus diesem Grund würde ich das nicht vergleichen wollen.

Sind Sie jeden Tag als TV-Jahn-Vorsitzender gefragt?

Nein. Ich habe meine festen Termine, an denen unsere Gremien wie Vorstandssitzungen, Hauptausschusssitzung oder Vereinsrat stattfinden. Dann bin ich in engem Kontakt mit Dirk Räke-Maresté, der als hauptamtlicher geschäftsführender Vorstand die Geschäftsstelle leitet und damit den Sportbetrieb organisiert. Es vergeht aber kaum ein Tag, an dem ich nicht mit ihm telefoniere.

Wo sehen Sie die Herausforderungen für Vereine in der aktuellen Zeit?

Ganz aktuell wirkt sich natürlich Corona aus – und zwar direkt auf den Sportbetrieb. Hier gibt es viele Einschränkungen. Der TV Jahn und andere Vereine leben davon, dass die Mitglieder zufrieden sind. Ein Verein lebt von einem attraktiven Sportangebot. Wenn die Möglichkeit fehlt, dieses Angebot auszubauen beziehungsweise überhaupt anzubieten, dann wird es natürlich schwer. Wir haben zum Glück eine Mitgliederschaft, die sehr loyal und dem Verein verbunden ist. Diesen Test haben wir uns alle nicht gewünscht, aber es hat sich herausgestellt, dass wir kaum Mitgliederrückgang haben. Wir haben eher das Problem, neue Mitglieder zu gewinnen – das trifft alle Vereine. Zudem sind wir Arbeitgeber. Wir beschäftigen rund zehn Mitarbeiter. Hier haben wir eine Verantwortung. Und somit müssen wir natürlich aufpassen, dass wir gut und geschickt agieren. Ein anderes Thema ist das der Integration, das der Flüchtlinge. Hier sind Großvereine maßgeblich aufgefordert, Ansätze zu finden. Ich denke, wir sind gut aufgestellt. Wir bieten einen Zugang, sprechen mit den Menschen. Eine wichtige Funktion, die Sportvereine haben können.

Haben Sie sich Ziele für Ihre Arbeit als Vorsitzender gesetzt?

Ein Ziel ist es selbstverständlich, den Verein zukunftssicher zu halten und weiterzuentwickeln. Der Erfolg lässt sich daran messen, ob die Mitglieder zufrieden sind. Ob die Mitarbeiter zufrieden sind. Vernünftige und moderne Prozesse müssen ein Ziel sein. Ein ganz wichtiger Faktor ist für mich auch die Stadt. Wir haben einen guten Kontakt. Die Budgets sind knapper geworden, was natürlich auch Einschränkungen mit sich bringt. Beispielsweise ist hier die Diskussion um Bäderschließungen vor einigen Monaten zu nennen: Sandkamp oder Heiligendorf? Ich sage: Wir können es uns eigentlich nicht leisten, auch nur eins zu schließen. Wir haben so lange Listen. Eltern suchen nach einer Möglichkeit, einen Schwimmkursus für ihre Kinder zu finden. Und meine Aufgabe ist es, sich für unsere Interessen einzusetzen und den Einfluss wahrzunehmen, den der TV Jahn bei solchen Entscheidungen haben kann.

Welche Rolle spielen Vereine in der Gesellschaft?

Es geht darum, Menschen zusammenzuführen. Menschen ins Gespräch zu bringen. Als Sportverein ist man nicht politisch, nicht voreingenommen. Es gibt wenige Institutionen, die so unvoreingenommen auf Menschen zugehen. Arm, reich, bildungsfern, akademisch, deutsch, nicht-deutsch, Mann, Frau. Spielt alles keine Rolle. Die gesamten Konflikte, die wir in der Gesellschaft sehen, werden wie durch ein Wunder in den Vereinen gemanagt. Darüber hinaus geht es um einen Kompetenzerwerb. Für Kinder etwa. Denken wir ans Selbstbewusstsein, ans soziale Miteinander. Fairness, Teamgeist, Vertrauen – das sind alles Themen, die sind charakterbildend. Und das Gleiche gilt für Senioren. Es ist eine Gegenbewegung zur Vereinsamung.

Wie wichtig ist das Ehrenamt für den Verein?

Es ist unersetzlich und unglaublich wichtig. Es gibt Menschen in unterschiedlichsten Rollen. Beim Schwimmen weiß ich es aus eigener Erfahrung genau. Wir haben dort zum Beispiel mehr als 30 Kampfrichter und Kampfrichterinnen. Das sind Eltern, die mit zu den Wettkämpfen fahren und die Zeiten stoppen, kontrollieren, ob Wenden richtig ausgeführt werden. Wir haben mehr als 20 Abteilungen. Dort gibt ja nicht nur den Abteilungsleiter. Es gibt eine Schar von Leuten, die immer da sind. Sie organisieren Fahrten, Feste.

Müsste das Ehrenamt mehr gewürdigt werden?

Ich bin der Überzeugung, dass das Ehrenamt die größte unterschätzte Kraft in Deutschland ist. Sie müsste mehr gewürdigt werden. Das könnte man beispielsweise finanziell tun, indem man sich Gedanken macht, welche steuerlichen Vorteile es geben könnte, um diese Menschen zu entschädigen. Es geht aber auch darum, das Ehrenamt ins Bewusstsein vieler Menschen zu bringen. Ich wünschte mir da mehr Aufmerksamkeit.

Wie entscheidend ist der Erfolg von Sportlern für einen Verein?

Wir brauchen wie alle anderen Vereine unsere Leuchttürme. Die Frage ist aber: Wie weit soll das gehen? Und da schließe ich mich der Gangart meines Vorgängers an: keine Abenteuer. Spitzensport bringt immer die Notwendigkeit mit, dass man stark aufpassen muss, nicht in finanzielle Abhängigkeit von Sponsoren zu rutschten. Das beste Aushängeschild für einen Verein sind in meinen Augen nicht die Erfolge, sondern die Mitglieder, die zufrieden sind und zu ihrem Nachbarn sagen: Komm doch mal mit! Wir haben mehr als 4000 Mitglieder – und der Großteil macht Sport aus Spaß an der Freude. Darüber hinaus ist natürlich eine gute Berichterstattung in den Medien wichtig – und die kommt natürlich eher über die Erfolge zustande.

Welche Sportart ist Ihre Lieblingssportart?

Das ist der Handball. Aber ich bin bei weitem nicht einseitig unterwegs. Ich habe auch eine Dauerkarte für den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Ich interessiere mich sehr für das Schwimmen, da bin ich ja durch meine Kinder reingerutscht. Und ich spiele selbst Golf. Wenn Olympische Spiele anstehen, freue ich mich stets, wenn die Randsportarten mal wieder eine Bühne bekommen. Dann sieht man mal, was die Fechter so können, die Ringer so machen.

Peter Henze war 28 Jahre Vorsitzender. Was können Sie über Ihren Vorgänger sagen?

Peter hat ganz hervorragende Arbeit hier geleistet. Ohne ihn wäre der Verein nicht da, wo er heute ist. Er hat sehr viel Herzblut investiert. Der TV Jahn ist sein Lebenswerk. Das sage ich mit ganz viel Respekt. Ich bin nach wie vor sehr stolz, dass er mir das Amt zutraut und auf mich zugekommen ist.