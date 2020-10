Der Wohnungsmarkt in Wolfsburg gilt immer noch als angespannt.

Wolfsburg. Das Land Niedersachsen hält die 2016 eingeführte Mietpreisbremse in Wolfsburg nicht mehr für nötig. Die Kommune ist anderer Meinung.

Stadt Wolfsburg will Mietpreisbremse behalten

Vier Jahre ist es her, dass das Land Niedersachsen eine Mietpreisbremse in Kraft setzte, die seitdem auch in Wolfsburg galt. Nun soll die Stadt aus der Verordnung herausfallen ­- und die Kommune, die das Instrument 2016 noch kritisch sah, protestiert.

In einer beim Städtetag und beim Bauministerium eingereichten Stellungnahme verweist die Stadt Wolfsburg auf einen angespannten Wohnungsmarkt mit Vollvermietung, 6000 Wohnungsinteressenten und steigenden Preisen. Dass Wohnungen auf Internetportalen zuletzt im Schnitt wieder günstiger angeboten wurden, relativiert sich aus Sicht der Kommune durch einen vorangegangenen starken Anstieg der Angebotsmieten. Die Bauoffensive wird aus ihrer Sicht erst zu einer spürbaren Marktentspannung führen, wenn in den kommenden Jahren mehr Neubauten bezugsbereit werden. Wolfsburgs Oberbürgermeister sieht Mietpreisbremse als zusätzliche Hilfe Über ihre Haltung informierte die Stadtverwaltung am Dienstag den Strategieausschuss. Dort wunderte sich Thomas Schlick (AfD) über den Sinneswandel. Oberbürgermeister Klaus Mohrs erklärte, dringender als die Mietpreisbremse brauche Wolfsburg preisgünstige Wohnungen. „Trotzdem ist die Mietpreisbremse eine zusätzliche Hilfe“, so Mohrs. In der kommenden Woche soll ein Gespräch mit dem Bauministerium stattfinden.