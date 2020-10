Nur jede fünfte Ostfalia-Veranstaltung findet vor Ort statt

Statt in vollen Hörsälen wurde im Online-Seminar gelehrt und gelernt, Bibliotheken und Labore blieben geschlossen. Von einem Tag auf den anderen waren Anfang März 80 Gebäude der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg, Wolfenbüttel, Salzgitter und Suderburg dicht. Das Sommersemester im Corona-Jahr am Standort Wolfsburg war einzigartig.

Was erwartet die rund 3000 Wolfsburger Ostfalia-Studenten in ihrem Wintersemester, das an diesem Montag startete? Eins ist klar: Dem ersten Online-Semester folgt ein zweites. Corona gibt auch in den kommenden Monaten die Regeln vor. Zwar wird es wieder Live-Betrieb geben – Laborarbeit, Praktika und Seminare sind in begrenztem Umfang wieder möglich –, doch von Normalität ist die Hochschule weit entfernt. „Wir werden etwa 15 bis 20 Prozent der Veranstaltungen in Präsenz haben“, kündigt Professorin Susanne Stobbe an. Die Ostfalia-Vizepräsidentin (Lehre, Studium und Weiterbildung), rechnet damit, dass, je nach Fakultät, die Quote der Online-Veranstaltungen bei rund 80 Prozent anzusiedeln sei.

Land unterstützt den Ausbau der technischen Infrastruktur

Die Umstellung auf digitale Angebote und der Ausbau der dafür benötigten technischen Infrastruktur sei in den vergangenen Monaten so erfolgreich verlaufen, verdeutlicht Vizepräsident Volker Küch (Personal und Finanzen), dass das Wintersemester in einer Mischform aus Präsenz-Formaten und Online-Betrieb starten kann. „Wir mussten technisch aufrüsten, weil wir zum Beispiel Video- oder Konferenzsysteme nicht im benötigten Umfang hatten“, erzählt Küch. „Allein 300.000 Euro sind in die technische Ausrüstung geflossen.“ Für das Wintersemester sei noch einmal ein Betrag in gleicher Höhe veranschlagt. Unterstützung gibt es vom Land, das, so Küch, für Sofortmaßnahmen in der Digitalisierung 330.000 Euro bereitgestellt habe.

Doch was passiert mit Studenten, die zu Hause kein eigenes Zimmer oder die technischen Möglichkeiten zum Lernen haben? „Studierende können sich in leere Hörsäle, in die leere Mensa oder in Pool-Räume setzen, um Online-Vorlesungen zu verfolgen“, sagt Susanne Stobbe. Ostfalia-Präsidentin Rosemarie Karger hat vor allem die Erstsemester im Blick. Für diese Studenten seien Präsenz-Veranstaltungen wichtig: „Sie müssen ein Gefühl für die Hochschule bekommen.“ Es gehe darum, Kontakt zu den Professoren zu knüpfen, sich mit Kommilitonen zu vernetzen und Lerngruppen zu bilden.

Kein Corona-Fall im Sommersemester an der Ostfalia

Das Sommersemester habe die Ostfalia ohne Corona-Fall überstanden, erzählt Küch. Ausschließen lasse sich ein Infektionsfall für das Wintersemester – auch vor dem Hintergrund der vermehrten Präsenzveranstaltungen – indes nicht, so Küch. Die Hochschule sorgte indes vor, um zumindest die Rückverfolgbarkeit möglicher Kontaktpersonen zu gewährleisten. „Alle Räume sind mit QR-Codes ausgestattet“, sagt der Vizepräsident. „Man scannt mit seinem Handy den QR-Code ein und ist im jeweiligen Raum registriert. Vorher gibt der Student einmalig seine Daten an.“