Nordsteimke: 1. Spatenstich für den Sonnenkamp

Man musste schon sehr konzentriert zuhören, an der Nordsteimker Straße gestern, um die Worte der Redner zu verstehen. Unablässig rollte der Verkehr auf der regennassen Nordsteimker Straße an der Stelle vorbei, wo sich gestern die Stadtspitze mit den Bauherren für den Sonnenkamp zum Spatenstich trafen. Aber schließlich soll ja auch ein möglichst großer Teil der vorbeirollenden Pendler im großen Baugebiet an der Kreisstraße angesiedelt werden. Norddeutschlands größtem Baugebiet, wie Oberbürgermeister Klaus Mohrs stolz erinnerte. Zuvor sei dies der Kerksiek gewesen, nun entstünden mehr als 3.000 Wohneinheiten im Sonnenkamp.

Ein Viertel der Wohnungen sollen Miet-gefördert werden

„25 Prozent der Mietwohnungen werden gefördert sein. Das war uns wichtig“, so der Oberbürgermeister, der zudem betonte, dass man an nicht an schnellen Lösungen sondern an dauerhaften interessiert sei. Dafür habe man mit Groth/Sahle genau die richtigen Partner gefunden.

Groth-Gruppe: Wolfsburg hat höchste Pro-Kopf-Einkommen

Firmenchef Klaus Groth erklärte, dass Wolfsburg für das Unternehmen etwas Besonderes sei. Dieserorts gebe es das höchste Pro-Kopf-Einkommen, gleichzeitig 80.000 Einpendler, denen man Wohnraum bieten möchte. Man gehe davon aus, dass nach der Erschließung und dem Start der Infrastrukur im Quartier 4, das von der Stadt umgesetzt werde, im 3. Quartal 2021 mit dem Wohnungsbau begonnen werden könne.

Sahle fordert Anpassung der Einkommensgrenzen bei Förderrichtlinien

Uwe Sahle erinnerte daran, dass sein Unternehmen in Wolfsburg bereits aktiv sei. In Reislingen-Südwest betreibt die Wohnungsgesellschaft bereits einen Komplex. Mit Blick auf die Wohnungsbauförderung schickte Sahle deutliche Kritik Richtung Landesregierung. „Die Einkommensgrenzen sind seit 2009 nicht mehr angepasst worden.“ Hier müsse dringend nachgesteuert werden. Uwe Sahle rechnet damit, dass im Herbst 2021 mit dem Bau von Reihenhäusern im Sonnenkamp gestartet werden kann.

Hehlingens Ortsbürgermeisterin erinnert an Grüne Route und Glasfaser

Freude herrschte allenthalben bei den Ortsvertretern aus Hehlingen und Nordsteimke. Ira von Steimker: „Hier entsteht etwas Großes. Ich freue mich auf viele Neubürger.“ Hehlingens Ortsbürgermeisterin unterstrich den Wunsch, dass die Grüne Route, an die der Sonnenkamp angebunden werden soll, schon an der A 2 beginnen müsse. Bisherige Planungen gehen davon aus, dass die Strecke für Rad und Elektrobus bei Nordsteimke/Hehlingen beginnt. Zudem müsse gerade in Zeiten von Homeoffice der Glasfaserausbau vorankommen. Hehlingen sei da noch ohne die schnelle Technik.

Nordsteimkes Ortsbürgermeister setzt auf schnellen Schulbau

Hans-Georg Bachmann, Ortsbürgermeister von Nordsteimke unterstrich ebenfalls, dass die Verkehrsprobleme dauerhaft gelöst werden müssten. Zudem freue er sich auf die Infrastruktur im Baugebiet mit Grundschule und weiteren Angeboten. „Ziel muss sein, dass Neubürger ihre Kinder schon in die Schule im Baugebiet schicken können und nicht erst woanders hin.“

Stadtbaurat freut sich über neue Infrastruktur auch für die Nachbardörfer

Freude auch bei Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide: „Es ist ein tolles Gefühl, dieses Riesen-Projekt nach längerer Planung nun mit der Projektgesellschaft Groth-Sahle umsetzen zu können. Neben den neuen Wohnungen werden die anliegenden Ortschaften auch von vielfältigen neuen Bildungs- und sozialen Angeboten profitieren. In der Grünen Mitte finden die Menschen Erholung und Freizeitangebote an der frischen Luft. Auch in dieser Hinsicht wird der Sonnenkamp eine echte Bereicherung für unsere Stadt.“