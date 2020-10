Exhibitionismus ist der männlichste aller Straftatbestände. Unzüchtige Handlungen im Sinne des Gesetzes können ausdrücklich nur Männer begehen. So fand sich denn auch auf der Anklagebank des Amtsgerichts Wolfsburg ein 35-Jähriger wieder, dem eine solche Tat vorgeworfen wurde.

Für ihn war es offenkundig eine hochnotpeinliche Veranstaltung, saßen ihm eine Richterin, einer Staatsanwältin sowie darüber hinaus zwei Zeuginnen und eine Protokollantin gegenüber. Der einzige männliche Zuhörer im Gerichtssaal war der Prozessbeobachter dieser Zeitung. Vor diesem Hintergrund ging der Versuch des Angeklagten, seine Handlungen umzudeuten, sprichwörtlich ganz deutlich in die Hose.

Mit der Hand in der Hose stierte der Täter die beiden Opfer an

Der Angeklagte hatte es sich Ende Juni diesen Jahres auf einer Parkbank am Schillerteich gemütlich gemacht. Dort waren zwei junge Mütter (31 und 35) mit Kinderwagen vorbeigekommen. Als sie auf Höhe des Mannes waren, beobachtete erst die Ältere, wie der Mann mit seiner Hand in seiner Hose eindeutige Bewegungen machte und sie dabei anstarrte. Sie wies ihre Begleiterin darauf hin, die ebenfalls Zeugin wurde.

Angeekelt gingen die beiden Mütter mit ihren Kindern weiter und alarmierten die Polizei. Während die Frauen der ersten Streifenwagenbesatzung eine Personenbeschreibung des Exhibitionisten gaben, stellte schon eine zweite Streife den Verdächtigen.

Der Angeklagte behauptet: Er habe in der Hose lediglich alles richten wollen

Der Angeklagte hatte einen Strafbefehl erhalten und wollten den nicht akzeptieren. Ohne anwaltliche Hilfe verteidigte er sich selbst und präsentierte in der Verhandlung folgende Erklärung: Seine Boxershorts habe in der Hose ungünstig gelegen und da was eingeklemmt. Die Hose habe er nur richten wollen, das habe ein paar Minuten gedauert: „Wenn die Shorts zu hoch hängen, kann es ziehen. Ich schwöre, dass es so war.“

Angesichts der kritischen Blicke und der Nachfragen der Richterin und der Staatsanwältin wurde er zusehends nervöser. Was er denn am Schillerteich überhaupt an dem Tag gemacht habe, wollte die Richterin wissen? „Ich kam aus der Stadt, da war mir zu viel los, und ich hatte Kopfschmerzen. Am Schillerteich war es ruhiger. Ich wollte dort kurz entspannen und dann wieder in die Stadt.“

Zeugin zerstört die Aussage des Angeklagten

Die Richterin fragte die 35-jährige Zeugin, ob das denn sein könnte, dass der Mann nur die Boxershorts richten wollte. Sie empörte sich: „Ich habe einen Mann. Ich weiß, wie das aussieht, wenn sich einer die Boxershorts richtet.“

Die Richterin verurteilte den Anklagten zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 15 Euro. „Man kann schon unterscheiden, ob jemand an seiner Kleidung fummelt, oder ob er sexuelle Handlungen an sich vornimmt. Und genau das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen!“