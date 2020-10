Prozess – Wolfsburger Angeklagter ist der personifizierte Jähzorn

Von denjenigen, die zum ersten Mal in einem Prozess auf der Anklagebank Platz nehmen müssen, sind die meisten ganz klein mit Hut. Es gibt Angeklagte, die auf eine Verbrecherkarriere zurückblicken und an denen der Prozess abprallt. Und manchmal gibt es Beschuldigte, die von der Rolle des Angeklagten in die des Anklägers wechseln. Ein Mann, der sich Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten musste, tat dies mit einer Vehemenz, Penetranz und Lautstärke, dass der Prozess kurzzeitig auf der Kippe stand.

Überall sucht er Streit Drei Fälle von Beleidigung wurden dem Mann vorgeworfen, der wie der personifizierte Jähzorn wirkt. Es reicht wenig, damit er einen Wutanfall bekommt. Im Juni geriet er in Streit mit dem Besitzer eines Grills im Kaufhof, den er den Mittelfinger zeigte und heftige Schimpfwörter an den Kopf knallte. Die beiden waren wohl schon in der Vergangenheit aneinandergeraten. Im Juli kam es zu einem Vorfall in der Postbank in der Porschestraße. Zwei Mitarbeiterinnen, die seiner Meinung nach nicht schnell genug ihm einen Rückschein aushändigten, beleidigte mit dem schlimmsten Schimpfwort für Frauen. Nur wenige Tage danach kam es auf dem Hof seines Wohnhauses in der Innenstadt zu einem Zwischenfall mit einer jungen Mutter, die dort ihren Vater besuchen sollte. Auch sie musste sich einiges anhören und es war auch nicht das erste Mal. Nur war es dieses Mal viel zu viel und viel zu heftig. Sie verständigte die Polizei. Der harmlose Grund für den Wutausbruch des Angeklagten: Die Frau hatte ihr Auto auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt – alles abgesprochen, beteuerte sie. Der Mann hingegen mochte sich im Prozess gar nicht beruhigen, er selbst warte schon so viele Jahre auf die Zuteilung eines Parkplatzes. Richterin beordert Justizbeamte in den Saal Der Angeklagte lachte die Zeugen permanent aus, fiel ihnen ins Wort, bedrängte sie und füllte mit seiner Stimme bald den ganzen Saal aus. Mehrmals verwarnte ihn die Richterin – doch der Angeklagte blieb davon völlig unbeeindruckt. Auch nachdem die Richterin drei Justizbeamte in den Saal beordert hatte, riss er sich nur kurzzeitig an den Riemen. Das Urteil dürfte dem mehrfach wegen Beleidigung vorbestraften Hartz-IV-Empfänger nicht schmecken: Er wurde fünf Monaten zwei Wochen Haft verurteilt. Darüber hinaus bekommt er einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Und weil er während des Plädoyers der Staatsanwältin nicht seinen Mund halten konnte, bekam er außerdem ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro verpasst.