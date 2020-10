„Shopping Queen“ in Wolfsburg: So lief der Dreh

Der pinke Bus war wieder in Wolfsburg unterwegs: Vom 14 bis zum 18. September wurde eine neue Folge „Shopping Queen“ in der Stadt gedreht. Mit dabei: Linna Hensel (39), Isabel Zwang (35) und Claudia Sarachino (53), die mit zwei weiteren Kandidatinnen um den Titel der Shopping-Königin konkurrierten. Wobei, von Konkurrenz kann keine Rede sein: „Für die Quote ist das vielleicht nicht so gut, aber wir haben uns alle super verstanden“, berichtet Linna. „Allein deshalb bin ich glücklich, mitgemacht zu haben.“ Der Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Das Motto der Wolfsburger Woche wird noch nicht verraten. Nut soviel: Es war keine leichte Aufgabe. „Man hat eine Idee im Kopf, aber die in der Realität umzusetzen, ist nicht immer einfach“, sagt Isabel. Sie wurde von ihrer Mutter angemeldet, mit der sie in ihrer Freizeit einkaufen geht. „Shopping ist unser Sport“, sagt Isabel lachend.

Umsetzung des Mottos bereitete Schwierigkeiten

Vorbereitet habe sie sich nicht auf ihren Shopping-Trip, berichtet Claudia Sarachino. „Als ich das Motto hörte, dachte ich erst mal – Oje“, gesteht sie. Genaue Vorstellungen habe sie nicht gehabt, als sie in die Läden startete. „Ich musste sehr improvisieren, und das Ergebnis weicht schon ab von dem, was ich normalerweise trage.“ Offensichtlich kam das aber bei den anderen Kandidatinnen an, zumindest sagt Isabel: „Claudias Outfit hat mich richtig geflasht.“ Jede der Teilnehmerinnen habe sie mit ihrer Umsetzung des Mottos überrascht.

Isabel war die zweite Kandidatin der Woche. Vier Stunden Zeit und 500 Euro Budget wurden ihr, wie allen Kandidatinnen, bereit gestellt. „Am Anfang dachte ich, das ist überhaupt kein Problem. Am Ende wurde es dann zeitlich aber doch eng“, sagt sie. Das Outfit, das sie anfangs im Kopf hatte, konnte sie nicht zu hundert Prozent umsetzen – aber die Richtung blieb. „Man muss umplanen, je nachdem, was man in den Läden findet“, berichtet Isabel.

Sektchen zum Abschluss: So viel Spaß machte der Dreh

So erlebte es auch Linna Hensel. Die Fotografin setzt sich seit Jahren mit Mode auseinander: Nicht nur in ihrem Beruf, in dem sie des Öfteren Blogger und Influencer vor der Linse hat, auch selbst hat sie gemodelt, nicht zuletzt für ihre Schwester, die Modedesign studiert hat. „Ich bin mutig bei der Mode und tanze gerne aus der Reihe“, sagt sie über ihren Stil. Experimente seien ihre Sache.

Linna erdachte sich ihren Look anhand des Angebots, das sie beim Shoppen vorfand. „Ich hatte gleich am Anfang zwei Ideen“, verrät Linna. Am Ende entschied die Auswahl in den Läden. „Ich hatte noch 200 Euro übrig“, berichtet die Kandidatin. Die investierte sie zum Schluss in Schmuck: Und einen Prosecco bei Superleggera. „Es geht schließlich auch im den Spaß bei der Sache“, lacht die 39-Jährige.

Nervosität vor dem Finale in Hamburg

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Kandidatinnen einige Einschränkungen hinnehmen. Frisur und Make-Up musste jede selbst stylen. Auch der Hausbesuch fiel weg: Das TV-Team drehte mit jeder Teilnehmerin ein paar Szenen in den eigenen vier Wänden. „Das war am Anfang schon komisch“, sagt Claudia: Doch man wachse mit der Aufgabe mit. Am Freitag steht nun das Finale in Hamburg an, dann treffen die fünf Kandidatinnen das erste Mal auf Designer Guido Maria Kretschmer. „Ich bin nervös, freue mich aber total auf das Wiedersehen mit den anderen“, sagt Claudia. Und auf Guido sind alle gespannt: „Ich mag, wie er die Sendung macht“, sagt Isabel, „und bin gespannt, was er zu unseren Outfits sagt.“

