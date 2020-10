Kanäle am Steimker Berg in Wolfsburg werden saniert

Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) sanieren Schmutzwasserkanäle aus Wolfsburgs Gründungszeit. Am Donnerstag, 15. Oktober, beginnen die WEB im Walter-Flex-Weg die Bauarbeiten zur Erneuerung der Schmutzwasservorflut des Stadtteils Steimker Berg. Teilweise sind die Kanäle, die zum Schmutzwasserhauptsammler im Berliner Ring führen, mehr als 80 Jahre alt – also aus der Gründungszeit Wolfsburgs, wie die Stadt mitteilt.

Erster Bauabschnitt kostet 200.000 Euro

Der erste Bauabschnitt, der rund 250 Meter Schmutzwasserkanal umfasst, wird in der Wegführung am Wald vom Walter-Flex-Weg bis hin zur Straße Am Wiesengrund führen und etwa 200.000 Euro kosten. Die Bauarbeiten dürfen nach Angaben der Stadt aus umweltrechtlichen Gründen nur in den Monaten Oktober bis Februar durchgeführt werden.

Zusätzlich besteht die Notwendigkeit, diesen Wegabschnitt während der Bauarbeiten zu sperren. Um diesen Zeitraum so kurz wie möglich zu halten und die Kanalverlegungen bis Ende Februar auch unter widrigen Witterungsbedingungen sicher abschließen zu können, sind kurze Bauabschnitte vorgesehen.

Weiterer Bauabschnitt der Kanalsanierung in den Sommermonaten 2021

Die WEB wollen während der Bauarbeiten dafür sorgen, dass die verursachten Beeinträchtigungen der Anlieger und Spaziergänger so gering wie möglich gehalten werden. Gänzlich vermieden werden könnten die Beeinträchtigungen jedoch nicht. Für umfangreiche Baumschutzmaßnahmen werde ebenfalls gesorgt.

Ein weiterer Bauabschnitt der Kanalsanierung wird in den Sommermonaten des nächsten Jahres stattfinden und den Schmutzwasserkanalabschnitt vom Walter-Flex-Weg bis zum Berliner Ring umfassen. Die Kanalerneuerungen werden im Herbst/Winter 2021/22 in den Waldwegen vom Wiesengrund bis zur Wegeeinmündung des Birkenwegs fortgeführt und danach bis an die ebenfalls 2022 zur Sanierung anstehende 60 Jahre alte Schmutzwasserableitung aus Nordsteimke verlängert. Durch diese Kanalbaumaßnahmen soll erreicht werden, dass auch in den nächsten Jahrzehnten eine sichere Schmutzwasserableitung aus diesem Bereich der Stadt gewährleistet sein wird.

red