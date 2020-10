Wolfsburg: Dresdener Ring – Tunnel wegen Bauarbeiten gesperrt

Die neuen Oberflächen am Dresdener Ring in Westhagen werden ab Montag, 12. Oktober, hergestellt.

Die neuen Oberflächen am Dresdener Ring in Westhagen werden ab Montag, 12. Oktober, hergestellt. Vor dem Hintergrund wird der dortige Tunnel am kleinen Einkaufszentrum voraussichtlich für die kommenden rund sechs Wochen gesperrt, wie die Stadt mitteilt.

Erneuerung von Tunneloberfläche, Entwässerungsanlagen und Böschungsbereichen

Das Schließen sei notwendig, um im Rahmen der seit April laufenden Sanierungsarbeiten am südlichen Dresdener Ring die Tunneloberfläche, die Entwässerungsanlagen und die Böschungsbereiche auf beiden Seiten des Tunnels zu erneuern. Fußgänger werden 60 Meter östlich des Tunnels über eine Bedarfsampel über den Dresdener Ring geführt. Die Grundschulen in Westhagen seien informiert worden.

red