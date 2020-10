Alles außer Puffer zum Kartoffel-Sonntag in Fallersleben

Sowas kommt von Corona: Um die Besucherströme an den Kunsthandwerker- und Imbissbuden kontrollieren zu können, veranstaltet die Fördergemeinschaft Blickpunkt den verkaufsoffenen Kartoffel-Sonntag in Fallersleben am 11. Oktober unter besonderen Vorzeichen. Besucher des Markts auf einem eingezäunten Gelände müssen ihre Daten hinterlassen, Masken tragen, ein Eintrittsgeld zahlen und noch einiges mehr beachten. Trotzdem freuen sich viele schon, dass die Organisatoren die beliebte Veranstaltung trotz der Herausforderungen ausrichten.

Teil der Eintrittsgelder wird als Gutscheine wieder ausgeschüttet

„Die Genehmigung der Stadt liegt inzwischen vor“, äußerte sich Blickpunk-Vorsitzender Otto Saucke bereits am Dienstag erleichtert. Allerdings behalte sich die Stadt weiterhin vor, den Sonntag in letzter Minute abzusagen, falls es die Vorgaben vom Land oder die Infektionslage erfordern sollten.

Allen, die irritiert sind, dass für den Markt auf dem Kartoffel-Sonntag Eintritt erhoben werden muss, verspricht Saucke: „Wir wollen die Hälfte der Eintrittsgelder in Blickpunkt-Gutscheine einfließen lassen und so den Besuchern einen Teil zurückgeben.“ Konkret wird unter allen Gästen, die das möchten, als erster Preis ein 100-Euro-Gutschein verlosten, hinzu kommen mehrere 50-Euro-Gutscheine.

Die wichtigsten Punkte, die am Sonntag zu beachten sind, nachfolgend im Überblick:

• Alle rund 30 Imbiss- und Kunsthandwerker-Stände werden als Spezialmarkt auf dem Denkmalplatz und zusätzlich auf der Hoffmannwiese stehen, durch einen Weg verbunden. Alkohol wird nicht verkauft. Auf dem Markt gelten Maskenpflicht und Abstandhalten.

Die Marktstände werden am Kartoffel-Sonntag im Zentrum der Altstadt zusammengezogen. Foto: Jürgen Runo / Grafik

• Der Spezialmarkt wird eingezäunt, erlaubt sind dort gleichzeitig höchstens 500 Personen. Der Eingang zum Marktgelände wird an der Hoffmannwiese am Schloss sein. Von dort werden die Besucher in einem Einbahnstraßen-System an den Ständen entlang bis zum Ausgang am Denkmalplatz geführt. Sitzgelegenheiten sind nicht zugelassen, es gibt aber Stehtische.

• Jeder muss ein Formular zur Nachverfolgung ausfüllen. Wer die Wartezeit verkürzen will, holt sich den Bogen Freitag- oder Samstagnachmittag in der Blickpunkt-Geschäftsstelle am Denkmalplatz oder lädt ihn unter www.fallersleben.de herunter. Wer möchte, nimmt mit dem Formular auch an der Verlosung der Gutscheine teil.

• Der Markt darf nicht kostenlos stattfinden. Jedoch wird nur ein symbolischer Eintritt von 1 Euro fällig. Wer über einen Kartoffel-Gutschein verfügt, hat darin den Eintritt schon enthalten. Die Ausgabe der Kartoffelsäckchen erfolgt am Denkmalplatz.

• Der Markt sowie die Geschäfte in der Altstadt und an der Wolfsburger Landstraße öffnen von 12 bis 17 Uhr. Die Ladeninhaber bereiten wieder Aktionen vor.

• Auf dem Markt gibt es eine große Auswahl an Handarbeiten und Floristik, Honig und Gewürze. Die Speisen reichen von Kartoffelwurst und Pommes bis Poffertjes und Schmalzkuchen, als Spezialität werden schwedische Kartoffelklöße serviert. Auf Kartoffelpuffer wird wegen des Andrangs verzichtet.

• Der Denkmalplatz wird am Samstagmittag nach dem Wochenmarkt bis Sonntag, 18 Uhr, für den Verkehr gesperrt.

