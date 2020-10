Eine Menschenmenge drängte sich am Donnerstagabend vor dem Wolfsburger Ratsgymnasium. „Lügner“, „Kein Abriss der Kleingärten“ und „Wolfsburg ist eine grüne Stadt“ stand auf Plakaten, die an der Außenmauer angebracht waren.

Die versammelten Kleingärtner der Vereine Bohlweg, Westersieck und Sonnenschein wollten in die Aula, wo drei Ortsräte ab 18 Uhr über die Masterplanung Nordhoffachse und somit über die Zukunft eines großen Areals zwischen Autobahn 39 und St.-Annen-Knoten beraten sollten. Doch die meisten Bürger mussten draußen bleiben. Mit Verweis auf die pandemiebedingten Abstandsregeln wurden nur rund 40 Kleingärtner eingelassen.

Stadtbaurat erklärt Nordhoffachse ­- Kleingärtner bollern gegen die Tür

Der Masterplan Nordhoffachse steht. Politisch beschlossen ist er aber noch nicht. Foto: Stadt Wolfsburg

Mit einer Viertelstunde Verspätung und unter dem Murren von Gartenfreunden, die gerne gleich losgeworden wären, was ihnen auf der Seele brannte, begann die Sitzung. Während unfreiwillig Draußengebliebene gegen die Tür bollerten, stellte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide die Ideen für Wohn- und Büroquartiere, neue Brücken und Grünanlagen vor.

Erstmals präsentierte er auch eine mögliche Zeitschiene. Danach dürfte bis etwa 2030 zunächst am Nordkopf und rund um den Hauptbahnhof gebaut werden und dort, wo sich heute die Kleingartenanlagen befinden, in den nächsten zehn Jahren noch gar nichts passieren. „Das ist ein sehr langfristiger Prozess“, sagte Hirschheide. „Die meisten hier werden das Ende nicht mehr erleben.“

Kleingärtner setzen sich für Erhalt ihrer Gärten ein und pochen auf Pachtvertrag

Als die Sitzung unterbrochen wurde, damit sich die Kleingärtner äußern konnten, entluden sich Sorgen und Enttäuschung. Eine junge Frau, die in zweiter Generation einen Kleingarten bestellt, plädierte dafür, das, „was jahrzehntelang in liebevoller Kleinarbeit aufgebaut wurde“, nicht zu zerstören. Sie schlug Stadtverwaltung und Ortsräten vor, doch erst einmal freie Flächen am Forum Autovision und bei Sandkamp zu bebauen.

Ein anderer Kleingärtner führte an, dass der Pachtvertrag seines Vereins 99 Jahre Gültigkeit besitze. „Vertrag ist Vertrag!“, meinte er. Auch den vorgestellten Entwicklungsperspektiven konnte der Mann wenig abgewinnen. Wohnungen mit Blick auf die Bahngleise zu hohen Mieten, das wird seiner Meinung nach dabei herauskommen. „Der Masterplan hört sich für mich an wie ein Masterplan für Investoren, aber nicht für die Bürger der Stadt“, so sein Urteil.

Bezirksverbandsvorsitzender fordert Kleingarten-Konzept und Ersatzflächen

Detlef Steiniker, Vorsitzender des Bezirksverbandes der Kleingärtner Wolfsburg und Umgebung, entschuldigte sich dafür, dass statt der erwarteten 30 oder 40 Kleingärtner rund 200 gekommen seien. „Wir hatten bei Weitem nicht mit so viel Solidarität gerechnet.“ Er betonte, dass der Bezirksverband und die Kleingartenvereine sich bis zum Ende des Jahres ein Konzept mit Ersatzflächen wünschen, und kritisierte, dass die Stadtverwaltung eine Zusage, die Kleingärtner vorab zu informieren, nicht eingehalten habe: Der Anruf sei einen Tag, bevor die Zeitungen berichteten, gekommen.

Steinikers Amtsvorgänger Friedrich Grünberg ärgerte sich ebenfalls öffentlich darüber, dass die Vereinbarung anscheinend verloren gegangen sei. Er zog wissenschaftliche Argumente für den Erhalt der Wolfsburger Kleingärten heran: Eine Wissenschaftlerin aus Erfurt habe herausgefunden, dass das Volkswagenwerk ein Glutherd für die Stadt Wolfsburg sei und die Kleingartenvereine als Kühlfaktor dienten. „Betonschatten ist bis zu 6 Grad wärmer als Grünschatten“, so Grünberg.

Nordhoffachse- Masterplan alarmiert Kleingärtner