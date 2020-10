Neue Details über den katastrophalen Corona-Ausbruch im Hanns-Lilje-Heim haben das Süddeutsche Zeitung Magazin, NDR und WDR in einer umfangreichen Recherche zutage gefördert.

Wie das SZ Magazin am Freitag berichtete, erhielt die Stadt Wolfsburg nach den ersten Infektionsfällen nicht genügend Coronatests vom Land. Das Klinikum schickte Patienten zurück. Hausärzte weigerten sich, die Heimbewohner zu behandeln, und die drei Hausärzte, die sich kümmerten, entschieden, Senioren mit Patientenverfügung gar nicht erst aus dem Diakonie-Heim ins Klinikum zu verlegen.

Laut SZ Magazin musste die Stadt Wolfsburg um Coronatests betteln

Wie bereits bekannt, wurden am 18. März die ersten drei Heimbewohner positiv getestet. Umfangreiche Testungen fanden aber erst über eine Woche später statt, als bereits mehr als 70 Senioren infiziert waren. Laut SZ Magazin hatte die Stadtverwaltung das Land um Tests anbetteln müssen und schließlich nur 60 Coronatests erhalten.

Ebenfalls bislang unbekannt war, dass Oberbürgermeister Klaus Mohrs Ende März ein Hotel beschlagnahmte, um nicht infizierte Bewohner umzusiedeln, sich die Leitung des Hanns-Lilje-Heims aber dagegen stellte. In einer Pressekonferenz im März, an der auch unsere Zeitung teilnahm, hieß es, der Krisenstab habe sich gegen die Verlegung entschieden. Unbekannt war auch, dass der Oberbürgermeister Kühlcontainer bestellen ließ, um alle Toten lagern zu können. Selbst eine Nutzung der Eis-Arena wurde laut SZ Magazin vom Krisenstab in Betracht gezogen.

Nur wenige Wolfsburger Hausärzte waren bereit, Heimbewohner zu betreuen

Seit sich im Hanns-Lilje-Heim mehr und mehr Menschen mit dem Virus ansteckten und 48 von ihnen starben, haben weder Diakonie noch Stadt Wolfsburg ein böses Wort über die Wolfsburger Hausärzte verloren. Im August berichtete eine Mitarbeiterin des ebenfalls von einem Coronafall betroffenen Wolfsburger Awo-Heims vom Fernbleiben einiger Hausärzte. Genau das geschah laut SZ Magazin auch im Hanns-Lilje-Heim: Viele Hausärzte weigerten sich, in die Einrichtung zu kommen. Nur drei kümmerten sich neben der Arbeit in ihren Praxen um die Senioren, und sie entschieden immer wieder, erkrankte Heimbewohner gar nicht erst ins Klinikum zu überweisen.

Wie das SZ Magazin unter Berufung auf einen dieser Ärzte berichtet, machten sie ab, Patienten ohne Patientenverfügung intensiver zu versorgen und bei Bewohnern mit Patientenverfügung weniger zu tun. Der Allgemeinmediziner erklärte den Journalisten laut Bericht, er sehe Pflegeheime als „way of no return“. Eine Beatmung im Krankenhaus sei für ihn keine Option gewesen, weil er den Nutzen nicht gesehen habe. Laut einer anderen Ärztin fehlte oft die Zeit, auch nur nach einer Patientenverfügung zu sehen.

Hanns-Lilje-Heim war aufgrund der Pandemie abgeschottet

Die Heimbewohner waren aufgrund ihrer Demenz und der pandemiebedingten Abschottung von ihren Angehörigen in hohem Maße von den Entscheidungen der Ärzte abhängig.