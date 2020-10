Wenn Personal nicht will, ist Fallersleber Schwefelbad-Idee tot

Wenn die Mitarbeiter des Schwefelbads bei ihrer Ablehnung einer Übernahme durch den VfB Fallersleben bleiben, ist die Idee eines Betriebs des zum Klinikum gehörenden Therapiezentrums durch Wolfsburgs zweitgrößten Sportverein tot. Denn wenn das Personal den bisher nur grob skizzierten Weg nicht mitgehen will, wird es dazu auch nicht kommen. Das und einiges mehr wurde in der nicht-öffentlichen Informationsrunde am Donnerstag sehr deutlich.

Personalratsvorsitzender sieht keine Vorzüge für Mitarbeiter „Es war ein guter, sachlicher Vortrag, und es ist ein schönes Angebot des VfB“, kommentierte der Gesamtpersonalratsvorsitzende Peter Wagner von der Stadt zu den Ausführungen des VfB-Vorsitzenden und Geschäftsführers Professor Dr. Nicolas Heidtke. „Allerdings habe ich dem nichts entnehmen können, was der VfB besser machen sollte als das Klinikum. Die Vorzüge haben sich mir nicht erschlossen.“ Klipp und klar sagte Wagner: „Ich sehe für die Mitarbeiter keine Notwendigkeit, etwas zu verändern.“ Er könne das dem Personal nicht empfehlen. „Ich bin entspannt. Die arbeiten teils 20, 25 Jahre im Schwefelbad und sind quasi unkündbar.“ VfB-Vorsitzender will in Gesprächen Stimmung im Team ausloten VfB-Chef Heidtke betonte am Freitag: „Am Ende steht und fällt alles mit den Mitarbeitern. Es müssten alle überzeugt sein, dass man die Idee umsetzen kann. Es war nie unsere Absicht, dass jemand Angst um seinen Job haben muss.“ In Gesprächen will er nun die Stimmung im Team ausloten und räumt ein: „Es wird sicher einige geben, für die das definitiv nicht in Frage kommt.“ Zu Befürchtungen von Patienten, Mitglieder würden bevorzugt, stellte Heidtke klar: „Unser Wunsch wäre natürlich, dass die Kunden beispielsweise bei der Wassergymnastik statt einer Zuzahlung eine Mitgliedschaft wählen.“ Kostenmäßig würde das quasi keinen Unterschied machen, es gebe eine Sozialstaffel und vierteljährliche Kündigungsfrist. „Und wer schon Mitglied ist, für den wird’s sogar günstiger.“ SPD ist Defizit-Einsparung noch nicht plausibel „Ich höre zu denen, die darauf gedrängt haben, dass der Termin noch diese Woche stattfand, um zu erfahren, was der VfB sich vorstellt“, sagte Ralf Krüger (SPD), Vize-Vorsitzender im Schwefelbad-Ausschuss. Für ihn gibt es Prämissen: „An erster Stelle steht, dass es nicht gegen den Willen der Mitarbeiter geht. Wenn es dem VfB nicht gelingt, die Mitarbeiter für sich zu gewinnen, ist das zum Scheitern verurteilt.“ Es dürfe auch keine Verschlechterungen für Patienten oder Zwangsmitgliedschaften geben. Zudem stelle sich die Frage der Wirtschaftlichkeit. „Für uns ist noch nicht plausibel, wie der VfB das 200.000-Euro-Defizit einsparen will.“ Das leuchtet auch PUG-Ratsfraktionschef Andreas Klaffehn nicht ein. Er hat eine grobe Rechnung aufgemacht, wonach ein Bad-Betrieb auch für den VfB ohne Zuschüsse kaum möglich wäre. „Die Frage ist dann: Wer trägt ein Defizit?“ Laut Dezernentin Monika Müller müsste das der Verein übernehmen. „Es ist aus meiner Sicht sehr risikobehaftet, wenn wir das Schwefelbad in private Hand geben und es dann über Jahre ein Defizit gibt.“ CDU sieht keinen Verdrängungswettbewerb für Patienten Schon seit Bekanntwerden der Pläne sehr skeptisch ist Schwefelbad-Ausschussvorsitzende Bärbel Weist (PUG). Daran hat sich durch die Runde nichts geändert. „Warum muss man da soviel Unruhe reinbringen? Die Zuschüsse sind weniger geworden, und die Auslastung ist enorm. Ich sehe da im Moment gar keinen Handlungsbedarf.“ „Es ist sehr erfreulich, dass ein potenzieller Partner ins Spiel kommt. Man weiß ja, woran man mit dem VfB ist“, sagte CDU-Ratsfraktionsvorsitzender Peter Kassel. Für ihn geht es nicht um die Notwendigkeit: „Es geht darum, ein zukunftsfähiges Konzept zu verwirklichen. Eine Überlegung ist es allemal wert.“ Auch fürs Personal solle ein zukunftsfähiger Weg her. In Bezug auf die Patienten meinte Kassel: „Ich sehe nicht, dass es um einen Verdrängungswettbewerb geht.“ Lesen Sie auch: Diskussion um Zukunft von Fallersleber Schwefelbad voll entbrannt vom 8.10.2020

