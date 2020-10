Unbekannte zerstechen 31 Autoreifen in Wolfsburg

Die Polizei verzeichnet eine Serie von zerstochenen Reifen in der vergangenen Woche. Insgesamt wurden zwischen 16 Uhr am Montag und 9.30 Uhr am Sonntag 31 Reifen zerstört, teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Die Taten ereigneten sich im Stadtteil Wohltberg auf den Gemeinschaftsparkplätzen an der Posener, Breslauer, Beuthener und Wohltbergstraße, außerdem in Laagberg an der Laagbergstraße, der Danziger Straße und dem Brandenburger Platz.

Zusammenhang zwischen Taten gilt als sehr wahrscheinlich

Der oder die Täter waren bei der Wahl der Fahrzeuge nicht wählerisch, denn es sind Fahrzeuge verschiedener Marken betroffen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 5000 Euro. Sie hält einen Zusammenhang zwischen allen Taten für höchstwahrscheinlich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter (05361) 46460 in der Polizeidienststelle Heßlinger Straße melden.

red