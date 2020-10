Alkoholisierter Mann fährt Schlangenlinien auf Autobahn 39

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Sonntagabend eine Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 39 beenden konnte. Mehrere Anrufer meldeten laut Polizei gegen

18.30 Uhr einen Wagen, der in Richtung Wolfsburg in Schlangenlinien unterwegs war. Dabei nutzte der Fahrer die komplette Fahrbahnbreite aus und befuhr den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Sein Tempo wechselte von etwa 30 bis 110 Kilometern pro Stunde. Zwei Streifenwagen der Polizei Wolfsburg stoppten das Fahrzeug in Höhe der Abfahrt Fallersleben.

Bei der Kontrolle des 55-jährigen Autofahrers stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest brachte 3,17 Promille an den Tag. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das Fahrzeug des 55-Jährigen wurde abgeschleppt.

