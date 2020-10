Marode Rathaus-Fassade – bereits 100 Platten wurden abgehängt

Der Sitzungssaal 6 des Landgerichts Braunschweig war viel zu klein angesichts der vielen Menschen, die an der Verhandlung teilnehmen wollten. Im Streit um die Sanierung der Rathaus-Fassade trafen sich dort Vertreter und Anwälte der Stadt Wolfsburg, einer beklagten Baufirma sowie weitere Verfahrensbeteiligte – darunter der Wolfsburger Unternehmer Florian Billen. In dem Beweissicherungsverfahren wird der eigentliche Zivilprozess vorbereitet um den Millionen-Schadensersatz, den die Stadt geltend macht.

Streit um den Stein aus Tivoli

Stein des Anstoßes ist italienischer Travertin. Dieser „Stein aus Tivoli“, so die deutsche Übersetzung, sieht aus wie Marmor, ist im Gegensatz dazu ein eher weicher, dennoch stabiler Kalkstein – eigentlich, denn genau darum ist in Wolfsburg der Streit entbrannt. Mit rund 5000 Travertin-Platten wurde 2012 die Rathaus-Fassade auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern aufwendig erneuert. Doch nach einer Prüfung von Reserveblöcken gelangte die Stadt zu der Auffassung, dass die Qualität der Platten minderwertig sei. Und nun verlangt sie Schadensersatz für den angeblichen Baupfusch, die Sanierung und die Einrüstung des Rathauses. Den eigentlich Anspruchsgegner gibt es schon gar nicht mehr, der ist pleite, aber zumindest einen Rechtsnachfolger, dem die Stadt nun die Rechnung aufmacht.

Das Gerüst rund ums Rathaus soll verhindern, dass Fassadenteile herabstürzen. Zum Glück ist dies noch nicht geschehen. Foto: Anja Weber / regios24

Mangelhafte Fassade? Die Gutachter sind sich uneinig

In der Verhandlung in der vergangenen Woche wurde der Diplom-Mineraloge Augsburger Naturstein-Sachverständige Dr. Thomas Grunenberg zu seinem Gutachten befragt. Darin bezweifelt er, dass die Steine für die Fassade geeignet waren. Die Stadt hat sich sein Gutachten zu eigen gemacht. So eindeutig ist das aber alles nicht. Die Gegenseite holte ein Gegengutachten beim Naturstein-Sachverständigen Klaus Adorf aus Mayen bei Bonn ein und der sieht den Fall anders. Angesichts der sich widersprechenden Aussagen der Experten beantragt nun die Beklagtenseite, dass ein Obergutachten eingeholt wird. Die Entscheidung dazu obliegt dem Gericht, allerdings gibt es wohl keinen Grund, dies abzulehnen. Das bedeutet auch: Es wird noch viel Zeit ins Land gehen, bis feststeht, ob es überhaupt zum Schadensersatzprozess kommt und wenn ja, wann der beginnt.

Anwalt der Stadt warnt mit drastischen Worten

So lange kann und will die Stadt nicht warten. „Sie befindet sich in einer Zwangslage“, schlug ihr Anwalt Martin Gehrlein Alarm. „Es gibt gewaltige Schäden an der Fassade, es besteht eine permanente Gefahrensituation. Die Fassade muss runter. Es ist nicht bekannt, wie der wahre Zustand der Platten ist.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Stadtpressestelle, ob Gefahr besteht, dass die Fassade sogar in einem Rutsch den Abgang machen könnte, stellte man klar, dass kein einziger Stein aus Tivoli ist bislang herabgestürzt ist. Jedoch wurden 100 nach Ansicht eines Sachverständigen schadhafte Platten aus der Fassade entnommen.

Zum Schutz vor sich möglicherweise lösenden Platten wurde im April 2020 die komplette Rathausfassade eingerüstet. „Der Beginn der Fassadensanierung des Rathauses ist weiterhin für das Frühjahr 2021 geplant, auch wenn sich die Planung durch die Corona-Einschränkungen um drei Monate verschoben hat.“

Stadt hält Ausschau nach neuem Travertin-Lieferanten

Im Gericht verkündete Gehrlein, dass der Auftrag zur Fassadensanierung bald ausgeschrieben werde. Hierzu konkretisierte die Stadtpressestelle, dass die Ausschreibung nach dem Ratsbeschluss im Februar erfolge. Und weiter: „Die Auswahl grundsätzlich geeigneter Steinbrüche fand kürzlich statt. Das dort vorhandene Travertin-Material wird in den nächsten Wochen auf seine Eignung durch verschiedene Fachleute hin untersucht.“

