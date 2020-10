Keine Massen, aber zufrieden mit Fallersleber Kartoffel-Sonntag

„Es war ein Kartoffel-Sonntag unter besonderen Umständen.“ Das schickt Vorsitzender Otto Saucke von den Organisatoren der Fördergemeinschaft Blickpunkt Fallersleben vorweg. Dennoch fällt seine Bilanz einen Tag nach dem verkaufsoffenen Sonntag unter einer ganze Fülle von Corona-Bedingungen durchaus positiv aus – auch wenn die Besucherzahlen keinen Vergleich mit normalen Kartoffel-Sonntagen zulassen.

Die Veranstaltung im Oktober ist traditionell einer der großen Publikumsmagneten in der Fallersleber Altstadt und an den Wolfsburger Landstraße. „Aber natürlich hatten wir nicht den Publikumszustrom wie an anderen Kartoffel-Sonntagen. Das haben wir auch gar nicht erwartet“, stellt Saucke klar. Viele Leute seien derzeit vorsichtiger oder gingen ungern bummeln.

Auch Besucher aus Braunschweig und Peine kommen nach Fallersleben

„Für uns war ganz wichtig, dass wir ein gutes Ausrufezeichen setzen: Wir leben noch, wir sind aktiv!“, sagt der Chef der Vereinigung. „Wir wollten im Rahmen der Möglichkeiten zeigen, was geht. Das bringt Fallersleben weiter.“

Eine genaue Besucherzahl für den eingezäunten Spezialmarkt „Rund um die Kartoffel“ auf Denkmalplatz und Hoffmannwiese vermag Saucke am Montag noch nicht zu nennen. „Aber es waren in jedem Fall deutlich mehr als 1000 Besucher.“ Was ihn besonders freut: „Wir haben auch viele nach Fallersleben geholt, die sonst nicht unsere Klientel sind – zum Beispiel aus Braunschweig und dem Peiner Bereich.“

Marktbeschicker durchaus zufrieden – aber nicht alle Läden geöffnet

Zeitweise habe sogar eine zweite Kasse geöffnet, um die Warteschlange abzubauen – denn es wurde ein Eintritt von 1 Euro erhoben, zudem mussten die Kontaktdaten hinterlegt werden. Anfangs sei manchem die Einbahnstraße nicht ganz klar gewesen, daher habe man zusätzliche Pfeile angebracht. Zwischenfälle habe es aber nicht gegeben, bilanziert der Blickpunkt-Vorsitzende. Ordnungs- und Gesundheitsamt seien mehrfach dagewesen, aber es habe alles geklappt. Daher lobt er das gesamte ehrenamtliche Team, das sich eingebracht hat.

Laut Saucke waren die Marktbeschicker „im Rahmen der Möglichkeiten zufrieden“. Wegen der Corona-Krise gebe es solche Veranstaltungen aktuell kaum, daher seien die Standbetreiber froh über jeden Kunden. Auffällig war, dass längst nicht alle Blickpunkt-Läden geöffnet hatten; das fiel Kunden insbesondere in der westlichen Westerstraße auf. Doch in der östlichen Westerstraße und in der Marktstraße beispielsweise gab es zeitweise Warteschlangen vor den Geschäften, stellt Saucke zufrieden fest.

Abstandsregeln erfordern Einschränkungen bei „Kunst & Licht“

Und was bedeuten die Erfahrungen mit dem Kartoffel-Sonntag für „Kunst & Licht“ am 20. November? „Wir müssen gucken, wie wir das machen können“, sagt der Blickpunkt-Chef. Für Details sei es noch zu früh. Derzeit laufe die Abfrage unter den Geschäftsleuten, wer Kunsthandwerker ausstellen lassen kann. Klar sei aber schon: „Manche Geschäfte sind so klein, dass sie wegen der Abstandsregeln diesmal gar keine Künstler nehmen können.“

Lesen Sie auch: