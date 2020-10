Mit einer neuen Mobilitätsstrategie möchte die Stadt Wolfsburg den Verkehrsmix auf Wolfsburgs Straßen verändern, das Busfahren, Radfahren und Zu-Fuß-Gehen attraktiver machen und so auch für weniger Staus auf den Hauptverkehrsstraßen sorgen.

Den meisten Ratsfraktionen leuchtet das ein, der Strategieausschuss gab dem Konzept in der vergangenen Woche seinen Segen. Nur einer sah dort die Autofahrer bedroht: Thomas Schlick beklagte, es würden zunehmend negative Auswirkungen des Autos hervorgekehrt. Aus Sicht des AfD-Fraktionsvorsitzenden zu Unrecht: „Damit konnten wir unsere Mieten zahlen.“

AfD-Ratsherr: Autofahrer finanzieren andere Verkehrsflächen mit

Die Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten, wäre nach Schlicks Dafürhalten schlecht für den Handel, das Ziel, Pendler zu Einwohnern zu machen, hält er verkehrstechnisch für wenig hilfreich. Nach seinem Empfinden gibt es in Wolfsburg auch keine Bevorteilung der Autofahrer gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Sie finanzierten über die Kfz-Steuer nicht nur die Straßen, sondern auch andere Verkehrsflächen mit, argumentierte er.

Die Erzählung vom armen Autofahrer erzählte er allein. Sabah Enversen (SPD) wies darauf hin, dass in den vergangenen Jahren mehr Autostellplätze geschaffen wurden. „Das Automobil dominiert immer noch sehr stark“, sagte sein Parteikollege Ralf Krüger und forderte, dass Fußgänger und Radfahrer die gleichen Rechte erhalten sollten wie Autofahrer. Der Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann beklagte, dass Zehntausende Pendler keine Steuern in der Stadt lassen, aber Parkflächen belegen. „Die autogerechte Stadt können wir uns heute nicht mehr leisten, denn sie zerstört Entwicklungen“, lautete Enversens Fazit.

Volkswagen hat an Wolfsburgs neuer Mobilitätsstrategie mitgearbeitet

Jens Tönskötter (PUG) und Bastian Zimmermann (Die Linke) lobten die vorgeschlagene Mobilitätsstrategie. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Kassel verwies ­darauf, dass Volkswagen bei der Entwicklung der Mobilitätsstrategie mit im Boot saß. Hochrangige Volkswagen-Vertreter seien dabei gewesen, bestätigte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Wolfsburg, meint er, sollte nicht im Autoverkehr ersticken, sondern eine Innenstadt haben, in der man sich gerne aufhalte.

Die SPD stellte nach der Sitzung in einer Pressemitteilung klar, dass sie ein Qualitätsbussystem mit eigener Streckenführung will. Stark machen wollen sich die Sozialdemokraten auch für den Radverkehr. Sie sind dafür Abstellanlagen auszubauen. „Hierbei sind diebstahlgesicherte Einrichtungen und eine Ladeinfrastruktur für E-Bikes mit zu berücksichtigen“, so Hans-Georg Bachmann. Ebenfalls in den nächsten Monaten verbessert werden sollten laut Mitteilung der SPD Radweg-Verbindungen zu und zwischen stark genutzten Orten - etwa die Route Antonius-Holling-Weg/Rothenfelder Straße.

SPD will Wolfsburg zur fahrradfreundlichen Kommune machen

„Wir streben an, die VW-Stadt zu einer fahrradfreundlichen Kommune auszubauen und dadurch den Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen spürbar zu steigern“, erklärt Bachmann. 25 Prozent in der Innenstadt lautet die Zielmarke. Welchen Anteil die einzelnen Verkehrsmittel heute einnehmen, ist nicht bekannt. 2010 wurden rund 60 Prozent der Wege in Wolfsburg mit dem Auto zurückgelegt, 20 zu Fuß, 13 mit dem Rad und sieben Prozent mit Bus und Bahn.