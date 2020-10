Bis Ende des Jahr stehen in Wolfsburg bis zu 22 Schnellladesäulen

Der erste „High Power Charging“ (HPC)-Schnellladepark in Wolfsburg wurde im Juni 2019 in der E-Mobility-Station an der Braunschweiger Straße in Betrieb genommen. Die nächste Ionity-Station bei der Autovision steht nun kurz vor der Fertigstellung. Bis Ende Dezember folgen noch die Ladeparks im Allerpark und auf dem Detmeroder Markt. Bis zu 22 Ladepunkte werden dann in Betrieb sein. Sechs weitere Standorte in Wolfsburg könnten darüber hinaus noch folgen. Darüber informierte Stephan Böddeker, Leiter Mobilitätswirtschaft bei der Wolfsburg AG, im Digitalbeirat.

In durchschnittlich 17 Minuten ist die Batterie zu 80 Prozent geladen Viele Hausbesitzer haben sich an daheim Ladegeräte angeschafft. auch über das Stadtgebiet verteilt auf Parkplätzen bei Arbeitsstellen oder Supermärkten werden immer mehr Ladesäulen errichtet. Die Schnellladesäulen sollen nicht die Grundversorgung sicherstellen, sondern sind als Zusatzangebot gedacht, betont Digital-Dezernent Dennis Weilmann. An den Schnelllade-Säulen dauert durchschnittlich der Ladevorgang eines E-Auto 17 Minuten, bis die Batterie zu 80 Prozent wieder aufgeladen ist. Ladenetz wird soll in Wolfsburg noch deutlich ausgebaut Die Säulen haben Reserven, dass sie auch E-Autos der nächsten Generation noch schnellladen werden können. Das HPC-Netz wird ans Mittelspannungsnetz angeschlossen, „das ist in Wolfsburg hervorragend ausgebaut“, erklärt Böddeker. „Diese Ladestationen sind erst der Anfang eines Lade-Netzes, das in den nächsten Jahren schon deutlich sichtbarer wird“, verspricht er. Lesen Sie mehr über die Planungen für Ladeparks in Wolfsburg Forum Autovision der Wolfsburg AG bekommt zweiten Schnellladepark Bundesförderung für E-Ladeparks in Wolfsburg steht Volkswagen stellt Schnellladesäulen in Wolfsburg auf Region erhält ersten Schnell-Ladepark für E-Autos