Angespannte Stunden erleben derzeit die Senioren und Mitarbeiter des Awo-Pflegeheims in der Wolfsburger Goethestraße. Ein 82 Jahre alter Bewohner hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Der Awo-Bezirksverband Braunschweig informierte am späten Dienstagnachmittag die Presse darüber, dass der Mann umgehend isoliert und sein gesamter Wohnbereich unter Quarantäne wurde. „Er zeigt keine Symptome“, schreibt Awo-Verbandssekretär Falk Hensel. Getestet wurde der Bewohner, weil er Kontakt zu einer anderen positiv getesteten Person hatte.

Awo-Chef: „Wir tun alles dafür, unsere Bewohner und Mitarbeitenden zu schützen.“

Alle Bewohner seines Wohnbereichs und die Pflegekräfte, die dort arbeiten, würden getestet, kündigte die Arbeiterwohlfahrt an. Nach Angaben von Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller werden die Coronatests im Awo-Heim am Mittwoch stattfinden.

In der Einrichtung leben 140 Menschen. „Wir tun alles dafür, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und unsere Mitarbeitenden zu schützen“, sagt Awo-Vorstandsvorsitzender Rifat Fersahoglu-Weber. „Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung, die in den letzten Monaten über das normale Maß hinaus für die Bewohnerinnen und Bewohner da sind und unter erheblichem Druck und mit den erweiterten Schutzmaßnahmen ihre Arbeit professionell fortsetzen.“

Im Frühjahr gab es in dem Wolfsburger Heim schon einmal einen Coronafall

Im Wolfsburger Wohn- und Pflegeheim der Awo herrschte bereits im Frühjahr Corona-Alarm. Im März wurde post mortem festgestellt, dass ein 86 Jahre alter Bewohner mit dem Virus infiziert war. Der Fall ist noch immer etwas mysteriös: Der alte Herr hatte keinerlei Symptome gezeigt und ­- wie die Testung von 68 Mitbewohnern und Pflegekräften zeigte - auch niemanden angesteckt.

Der Leiter des Awo-Heims hatte im Sommer gegenüber unserer Zeitung die Sorge geäußert, dass Bewohner das Virus von Ausflügen in die Innenstadt mitbringen oder Angehörige nicht genügend Vorsicht walten lassen. „Es reicht halt, wenn einer das Virus hat. Es ist ein Pulverfass. Da hofft man, dass es irgendwie gut geht“, sagte er.

