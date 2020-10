Adventswochen in der Fußgängerzone, Schlittschuhlaufen in der Autostadt und Musik in der City-Galerie: Zur Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit wird in Wolfsburg wieder einiges geboten. Allerdings sorgt Corona in diesem Jahr für einige Veränderungen.

Neu in der Autostadt: stimmungsvolle Lichtinstallationen

Die Besucher der Autostadt erwartet vom 27. November bis zum 27. Dezember ein winterliches Programm mit Glühwein und der beliebten Eislaufbahn. Ob es auch wieder eine Schneewelt mit Rodelbahn für Kinder und eine Eisshow geben wird, behielt die Autostadt noch für sich. Aber so viel verrät Pressesprecherin Anja Kress schon einmal: „Neu sind in diesem Jahr besonders stimmungsvolle Lichtinstallationen, die die Besucher begeistern werden.“

Die Autostadt passe ihre Angebote den aktuellen Rahmenbedingungen an. „Dazu stimmen wir uns regelmäßig und eng mit der Stadt Wolfsburg ab und haben ein entsprechendes Hygiene- und Sicherheitskonzept“, sagt Kress und fügt hinzu: „Wir freuen uns darauf, auch in Zeiten von Corona in der schönsten Zeit des Jahres für die Menschen in der Region ein attraktives Ausflugsziel zu sein.“ Im vergangenen Winter besuchten nach Angaben der Autostadt 461.000 Menschen die magische „Winter Wunder Stadt“, die bis zum 5. Januar geöffnet hatte. Die Parklandschaft bot 26 Holzbuden, 6000 Quadratmeter Eislauffläche, 1100 Quadratmeter Schneewelt für Kinder sowie einen 18 Meter hohen, festlich geschmückten Tannenbaum. Höhepunkte waren die fünf Eisshows mit dem von Peter Maffay erdachten grünen Drachen Tabaluga.

Kekse backen in der City-Galerie fällt aus

In der City-Galerie erstrahlt die Weihnachtsdekoration wie gewohnt nach Totensonntag. Es wird Musik, unterschiedliche Serviceangebote und einige weitere Überraschungen geben, kündigt Centermanager Marvin Schaber an. „Leider können wir in diesem Jahr kein Kekse backen für Kinder und keinen Einpackservice für Geschenke anbieten“, bedauert Schaber.

Adventswochen vom 25. November bis 23. Dezember

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) plant trotz Corona einen Weihnachtmarkt in der Fußgängerzone. Da sich das Konzept vom bekannten Wolfsburger Weihnachtsmarkt unterscheide, heißt die Veranstaltung „Wolfsburger Adventswochen“. Diese finden vom 25. November bis zum 23. Dezember statt und sind somit eine Woche kürzer als im Vorjahr der Weihnachtsmarkt. WMG-Citymanager Frank Hitzschke hofft, dass das in enger Abstimmung mit den Schaustellern und Partnern des Wolfsburger Weihnachtsmarkts erstellte und bei der Stadt eingereichte Konzept so auch umgesetzt werden kann. „Das hängt natürlich auch von der weiteren Entwicklung der Corona-Zahlen ab“, betont Hitzschke.

Buden in der mittleren Porschestraße bis zum Nordkopf

Das Konzept sei gemäß der aktuell geltenden Anforderungen an Großveranstaltungen entwickelt worden. Es sieht unter anderem eine räumliche Auflockerung und die Neugliederung der Angebote vor. Das bedeute, so Hitzschke, dass die Buden in diesem Jahr von der mittleren Porschestraße bis zum Nordkopf stehen. Zudem werde die Anzahl der Stände in der mittleren Porschestraße reduziert. Insgesamt soll es in der Innenstadt etwa 55 Angebote geben, darunter drei bis vier Fahrgeschäfte. „Bei der Standplatzvergabe konnten alle zugelassenen Bewerber berücksichtigt werden, was uns besonders freut“, berichtet Hitzschke.

Dennoch müssten einige Angebote entfallen, bedauert der WMG-Citymanager. So werde es keine Bühne mit Unterhaltungsprogramm geben. Auch auf die Lichtshow, die Almhütte und das Kinder- und Seniorenprogramm muss verzichtet werden. Die Sitzgelegenheiten in den Hütten werden reduziert und durch Absperrungen kontrolliert. Für Gruppen ist eine Anmeldung verpflichtend. „Infolge der aktuellen Entwicklungen können weitere Maßnahmen erforderlich werden“, so Hitzschke abschließend.

