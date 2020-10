VW und der DFB: „Wir haben da noch einiges in der Pipeline“

Volkswagen ist der Fußballsponsor schlechthin – vermutlich gilt das im Weltmaßstab. Vor allem die Mobilitätspartnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) sollte zum Nutzen beider Seiten mit der Europameisterschaft in 12 europäischen Ländern in diesem Jahr einen frühen Glanzpunkt setzen. Corona machte einen Strich durch diese Rechnung. Der DFB hat zudem derzeit wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, der durchwachsenen Leistung der Nationalmannschaft und der Diskussion um Bundestrainer Joachim Löw erhebliche Probleme. WN-Redakteur Thomas Kruse sprach darüber mit Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland bei Volkswagen PKW.

Muss man 2020 im Hinblick auf die Partnerschaft als verlorenes Jahr betrachten?

Es war zumindest anders als geplant. Es gab natürlich eine Phase des Stillstands, des Innehaltens. Vieles von dem, was wir rund um die Länderspiele der deutschen Mannschaft und vor allem rund um die Europameisterschaft geplant hatten, konnten wir in diesem Jahr leider nicht umsetzen. Doch dann haben wir wieder richtig losgelegt.

Was meinen Sie genau?

Wir haben die Krise als Chance begriffen, auf die eigenen Kräfte vertraut, kreative Ideen entwickelt und umgesetzt. So das Public Viewing im Autokino zum Pokalfinale in Berlin. So beim Heldenkader, als Jogi Löw für seinen üblichen 23er EM-Kader Alltagshelden aus der Corona-Zeit nominiert hat und diese von uns im kommenden Sommer zum Finale nach London eingeladen werden. Oder schließlich bei unserer Kampagne #EineEinheit zu 30 Jahren Wiedervereinigung, die es schließlich auch im Fußball gab.

Und das alles trotz der rigiden Corona-Schutzmaßnahmen...

Mit den meisten unserer Ideen fanden wir uns zwangsläufig im Digitalen wieder. Dorthin hat sich als Folge von Corona vieles verschoben – und wird wohl auch dort bleiben.

Wie schwer wiegt die Verschiebung der Euro ins nächste Jahr? Kann man überhaupt angesichts der offenbar längst nicht überwundenen Coronapandemie davon ausgehen, dass eine solche Großveranstaltung in 12 Ländern im nächsten Jahr stattfindet?

Besser aufgeschoben als aufgehoben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand verlässlich sagen, wie sich die Situation bis zum EM-Auftakt in knapp neun Monaten entwickeln wird. Wir alle hoffen natürlich, dass wir die Pandemie dann hinter uns gelassen haben werden. Im Idealfall ist das Turnier dann sogar so etwas wie der Startschuss für die Zeit nach Corona. Gleichwohl werden wir uns auch professionell auf alle anderen Szenarien vorbereiten. Die finale Entscheidung der Uefa wird vermutlich nicht vor März, April nächsten Jahres getroffen werden. Unabhängig davon, unter welchen Rahmenbedingungen die EM im nächsten Sommer stattfinden wird: Wir werden bei dem Turnier mit den Modellen unserer ID-Familie in ganz Europa präsent sein. Sowohl der ID.3 als auch der ID.4 werden Teil der offiziellen Uefa-Shuttleflotte sein.

Wie sehen die Angebote für die Fans aus?

Die Fans werden in direkten Kontakt mit unseren ID-Fahrzeugen kommen, etwa bei dem von uns angebotenen Ride-Pooling-Service.

Die sportlichen Leistungen inklusive der Spiele in der wenig traditionsreichen neuen Nationsleague sorgen nicht gerade für Begeisterung und die gewohnten medialen Reichweiten. Hinzu kommt eine Steuerrazzia beim DFB. Welches Zwischenfazit zieht VW für das zu Ende gehende Jahr?

Es gab in diesem Jahr sicherlich wichtigere Dinge als den Fußball. Viele Menschen hatten andere Sorgen als das Ergebnis ihres Lieblingsvereins oder der Nationalmannschaft. Aber natürlich hoffen wir, dass bald wieder so etwas wie Normalität einkehrt. Vielleicht werden sich die Menschen nach Monaten der Isolation nach Gemeinschaftserlebnissen sehnen. Und es gibt kaum schönere, emotionalere, verbindendere Gemeinschaftserlebnisse als den Fußball. Zumal wir zuversichtlich sind, dass der von Joachim Löw in den vergangenen Monaten eingeleitete Umbruch bei der Nationalmannschaft bald Früchte tragen wird.

Auch der Ligen- und Amateurfußball, den VW stark fördert, leidet unter der Situation. Hat das Auswirkungen auf Förderung durch Volkswagen?

Nein, hat es nicht. Wir haben erst vor wenigen Tagen die Partnerschaften mit unseren neun deutschen Standortvereinen um ein weiteres Jahr verlängert. Das beweist, dass Volkswagen auch in schwierigen Zeiten ein zuverlässiger Partner ist. Zumal diese Klubs für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen wertvollen Beitrag zur Identifikation mit dem jeweiligen Standort leisten. Hinzu kommt, dass unzählige unserer Händler ihre Vereine vor Ort unterstützen. Unser Motto, mit dem wir seinerzeit angetreten sind, lautet ‚Fußball, das sind wir alle‘. Und das leben wir auch in schwierigen Zeiten.

Gibt es messbare Werbeeffekte für die Markteinführung des ID.3 durch die starke Präsenz von Bundestrainer Löw als Markenbotschafter?

Joachim Löw als Markenbotschafter ist ja nur einer von ganz vielen Bausteinen in unserer ID.3-Kommunikation. Durch die Einbindung von Löw haben wir jede Menge Aufmerksamkeit erzeugt, gerade in den sozialen Netzwerken. Egal wo Löw dieser Tage mit seinem ID.3 auftaucht, den er ja auch wirklich fährt, überall ziehen er und das Auto die Blicke auf sich. Ganz generell zeigen unsere regelmäßigen Umfragen, dass sich unser umfassendes Fußball-Engagement auszahlt. Bei Menschen, die Volkswagen als Fußball-Sponsor wahrnehmen, haben wir viel bessere Imagewerte als bei den anderen.

Welche Erkenntnisse kann man aus diesem in jeder Beziehung schwierigen Jahr für die weitere Partnerschaft ziehen?

Man muss auch mal schwierige Zeiten überstehen. Unser Vertrag mit dem DFB ist langfristig angelegt, läuft noch bis mindestens Sommer 2024. Da bleibt uns also noch genug Zeit, um gemeinsame Projekte umzusetzen. Wir haben da noch einiges in der Pipeline. Das war zum Beispiel auch ein großes Thema, als der neue DFB-Präsident Fritz Keller uns Anfang des Jahres, kurz vor Ausbruch der Pandemie, einen Besuch in Wolfsburg abgestattet hat.