Die Auslastung des Badelandes ist in den Herbstferien bestens. Besonders Familien zieht es wieder in den Allerpark, zumal die Freibäder längst geschlossen wurden und der Herbst sich bislang eher von seiner kühlen Seite gezeigt hat. Schwimmen in der Halle ist also angesagt.

Einchecken geht übers Internet, begrenzte Anzahl ist nur erlaubt

510 Gäste sind in Corona-Zeiten in der Schwimmlandschaft gleichzeitig erlaubt. Der Besuch ist durch vorheriges Einchecken über die Online-Plattform des Badelandes möglich. „Die Zeitfenster sind zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr regelmäßig ausgebucht“, schildert Elke Wichmann von der städtischen Kommunikation.

Die allermeisten buchen online

„Über das Internet sind bisher 34.000 Tickets (97,7 Prozent) verkauft worden. 781 Tickets (2,3 Prozent) wurden direkt im Badeland an den Verkaufstagen erworben. Immer mehr Kunden nutzen zum Einchecken ihr Handy und drucken den Einlasscode nicht extra aus“, freut man sich bei der Stadt über die Akzeptanz des digitalen und kontaktlosen Eincheckens. Hintergrund ist, dass in Corona-Zeiten der Betrieb zahlenmäßig genau gesteuert werden muss, damit die Abstände unter den Gästen eingehalten werden können.

Rechts das Springerbecken, links das kleine Nichtschwimmerareal, im Hintergrund das 50 Meter Becken, hier noch normal geleint. In Corona-Zeiten sind die Abstände größer. Foto: Darius Simka / regios24

Sauna ab 1. November?

Eine gute Nachricht hatte zudem am Donnerstag Uwe Winter auf Lager. „Wir bereiten uns auf die Sauna-Öffnung am 1. November vor. Vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionszahlen und allem, was damit verbunden ist, das ist selbstverständlich“, unterstreicht der Badelandleiter. Der Sportausschuss der Stadt hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, dass die Sauna an den Start gehen könnte. Betreiber des Badelandes ist seit der Eröffnung die Gesellschaft für das Marketing von Freizeitanlagen (GMF).

Stadt und Betreiber müssen sich eng abstimmen

Die Stadt allerdings hat die Rechte über Öffnungszeiten und Eintrittspreise. In Kooperation mit dem Betreiber wird daher im Detail alles zu Tarifen und vor allem jetzt zu den Details in Corona-Zeiten abgestimmt. Dabei muss in Sachen Sauna auch seitens der Gäste völlig umgedacht werden. Es können viel weniger Menschen gleichzeitig in die Räume, das Abstandsgebot steht über allem, zudem gelten strenge Hygieneregeln.

Das Bad steht auch unter Konkurrenzdruck - Abwägen ist ein Muss

Aber: Das Bad im Allerpark ist mit seiner Schwimm- und Saunalandschaft nicht das einzige im weiten Umfeld. Und wenn andere Kommunen den Schritt zu mehr Normalität unternehmen, sieht sich auch Wolfsburg einem größeren Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Alles wie gesagt immer vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infektionszahlen. Dass Chlor im Wasser die Pandemie bekämpft ist dabei klar, allerdings geht dies niemals ohne das Mittun der Badegäste.

Personaldecke wird entsprechend gesteuert

Die Stadt unterstreicht mit Blick auf das bisherige tägliche Geschehen im Schwimm- und Badebereich: „Das Personal entspricht selbstverständlich den Anforderungen und beinhaltet auch den Einsatz von zusätzlichen Kräften zur Umsetzung des jeweils aktuellen Hygienekonzeptes unter Pandemiebedingungen“, so Elke Wichmann von der Kommunikation.

Stadt unterstreicht, dass die Infektionszahlen über allem stehen

„Sofern sich die Zahl der Infektionen in Wolfsburg und/oder der Region in den kommenden Tagen und Wochen so verändern, dass die Stadt und das Gesundheitsamt Handlungsbedarfe auch im Badeland sehen, werden sich Badeland, Geschäftsbereich Sport und das Gesundheitsamt wie bisher über mögliche Änderungen, zusätzliche Maßnahmen und weitere Schritte verständigen.“