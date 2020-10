Coronawelle: So sind Wolfsburgs Altenheime vorbereitet

Die zweite Coronainfektionswelle rollt. Um diejenigen zu schützen, die das höchste Risiko tragen, haben Wolfsburger Seniorenheime Schutzkleidung gelagert und die Mitarbeiter auf Ausbrüche vorbereitet. Das Rote Kreuz versucht, Schnelltests für seine Heime zu organisieren. In einigen Einrichtungen gelten bereits wieder strengere Besuchsregelungen.

In der Heiligendorfer Seniorenresidenz „Mein Zuhause“ sind Besuche nur in einem besonderen Raum und auf Abstand erlaubt. Wer ins Heim möchte, muss einen dreilagigen Mundschutz tragen. „Wir haben die Schutzmaßnahmen wieder angepasst“, erklärt Heimleiterin Katja Dumke. Angehörige aus Risikogebieten haben keinen Zutritt: Die Liste wird täglich aktualisiert und am Eingang ausgehängt.

Pflegekräfte messen jeden Tag die Temperatur der Heimbewohner

Die Seniorenresidenz „Mein Zuhause“ in Heiligendorf hat Schutzmaterial gebunkert. Diesbezüglich sehen sich Heimleiterin Katja Dumke und Pfleger John Rhay Cabucos in der zweiten Coronawelle erst einmal auf der sicheren Seite. Foto: Darius Simka / regios24

Im Awo-Heim Goethestraße messen die Mitarbeiter jeden Tag die Temperatur der Bewohner. Erfassen Senioren nicht, dass sie Abstand halten müssen, erhalten ihre Besucher am Eingang FFP2-Masken. Auf Anraten des Gesundheitsamtes wird das Heim in der Goethestraße nun auch alle Angehörigen anschreiben und ihnen mitteilen, dass sie von Besuchen absehen sollen, falls sie in Corona-Risikogebieten wohnen.

Die Sorge vor einem Ausbruch in den Einrichtungen ist groß. „Aktuell haben natürlich alle Mitarbeiter der Einrichtung Angst, dass auch wir von Covid-19 heimgesucht werden“, sagt Katja Dumke. Awo-Heimleiter Christoph Grölz plagt jetzt schon der Gedanke an Weihnachten. Er hat Angst, dass auf mancher Familienfeier weder Mundschutz getragen noch regelmäßig gelüftet wird und einige der 140 Bewohner seines Heims dabei neben Verwandten aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands sitzen. „Dann können wir das hinterher überhaupt nicht mehr steuern“, befürchtet er.

Schutzmaterial ist für die Pflegeheime erst einmal genug vorhanden

Im Vergleich zum Frühjahr sehen die Verantwortlichen ihre Einrichtungen aber besser auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Die Frühwarnsysteme greifen viel eher. Das Gesundheitsamt reagiert viel schneller, die Tests kommen schneller“, sagt Christoph Grölz. Er muss es wissen: Im Awo-Heim gab es sowohl im Frühjahr als auch im Oktober einen Coronafall, und Bewohner mussten in Quarantäne. Auch Thorsten Rückert sieht seine Einrichtungen besser präpariert. „Wir konnten ja ein halbes Jahr Erfahrungen mit der Pandemie sammeln, oder besser: mussten“, sagt der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes.

Die Versorgung mit Masken, Schutzanzügen und Handschuhen ist einfacher geworden. Jede Einrichtung des DRK, sagt Rückert, sei mit einer Mindestmenge an Schutzmaterial ausgerüstet, die im laufenden Betrieb nicht angetastet werde und mit der die Heime bei einzelnen Coronafällen einen längeren Zeitraum über die Runden kommen sollen. Die Beschaffung erlebt Rückert als leichter. „Allerdings sind bei einige Produkten die Bestellmengen kontingentiert.“

DRK-Heime wollen Corona-Schnelltests beantragen

Grölz kann regelmäßig Material aus einem Zentrallager der Arbeiterwohlfahrt in Braunschweig ordern, das seines Wissens gut bestückt ist. Katja Dumke hat Vorräte im eigenen Haus. „Im Frühjahr mussten wir um jede Schutzausrüstung kämpfen. Nun sieht die Situation zum Glück ein wenig anders aus“, freut sie sich.

Eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums will das Deutsche Rote Kreuz nutzen, um Schnelltests in seinen Wolfsburger Heimen vorzunehmen. Die Verordnung erlaubt es Einrichtungen, ihr Personal regelmäßig auf Corona zu testen, ohne selbst für die Kosten aufkommen zu müssen. Dafür muss Rückert dem Wolfsburger Gesundheitsamt aber erst einmal ein Testkonzept für die DRK-Heime vorlegen. Denn laut Verordnung legt das Amt fest, wie viele Testsets die Einrichtungen im Monat beschaffen und abrechnen dürfen.

Gesundheitsamt hat die Personalstärke abgefragt

Allgemein bekannt ist das offenbar noch nicht. Katja Dumke sagt, sie würde sich für ihr Team regelmäßige Coronatests wünschen. „Einige bekommen vom Krankheitsverlauf nichts mit, da die Symptome zu schwach oder gar nicht vorhanden sind. Das sehe ich als große Gefahr für die Einrichtung“, erklärt sie. Doch in Sachen Schnelltests weiß Dumke ebenso wie Grölz nur, dass das Gesundheitsamt abgefragt hat, wie viele Personen in ihren Heimen arbeiten.

