Flohmärkte sind „Schritt zurück zur Normalität“

Am Sonntag fand im Gewerbegebiet Heinenkamp der letzte Großflohmarkt in Wolfsburg und näherer Umgebung statt. Lediglich am 1. November findet noch ein Markt in Hannover statt. In einem ersten Fazit erklärte Jens Rosenberg von den Veranstaltern, der Agentur Move aus Wolfsburg: „Die Märkte waren hilfreich.“ Die Saison konnten sie demnach nicht retten.

Vor Ort war am Sonntag Thomas Neumann als Marktleiter verantwortlich. Eine genaue Zahl der Anbieter nannte er nicht, aber: Bis etwa 10 Uhr zählte sein Marktteam, immerhin acht Kräfte, zwischen 500 und 600 Schnäppchenjäger. Unter Corona-Bedingungen durften sich maximal 600 zeitgleich auf dem Baumarkt-Parkplatz aufhalten. Um die Zahl einhalten zu können, bekam jeder Gast am Eingang gegen einen Euro eine Karte. Am Ausgang zählte ein Mitarbeiter die Menschen, die den Markt verließen. Auf dem gesamten Gelände galt Maskenpflicht. „Das klappt gut, die Menschen halten sich daran“, so Neumann. Zu Beginn der Saison habe man hier und da Probleme gehabt, aber: „In solchen Fällen konnten wir unser Hausrecht nutzen“, erklärte der Marktleiter. Heißt: Wer seine Maske auch nach mehrfacher Aufforderung nicht anlegen wollte, flog vom Markt. „Das mussten wir aber nur vereinzelt umsetzen“, beschwichtigte Neumann. Jens Rosenberg betrachtete die Saison mit gemischten Gefühlen. „20 Flohmärkte sind ausgefallen, vier Messen mussten wir streichen“, erklärte er in einem Telefonat. Am kommenden Wochenende findet nach aktuellem Stand die Messe „Unser Haus“ im Congress-Park statt. „Das ist eine kleine Messe“, so Rosenberg. Die Flohmärkte nannte der Veranstalter einen Schritt zurück zur Normalität. Man werde diese Zeit durchstehen, gab er sich zuversichtlich: „Wir haben in den vergangenen Jahren positiv gewirtschaftet. Das hilft uns nun“, erklärte er. Ab Mitte März soll die Marktsaison 2021 planmäßig beginnen.