Stadt Wolfsburg rechnet für Montag mit Inzidenzwert von 35

Die Stadt Wolfsburg hat am Wochenende keine neuen Corona-Infektionszahlen gemeldet, der Inzidenzwert in Wolfsburg lag am Freitag bei 33,5. Dezernentin Monika Müller teilt jedoch auf Nachfrage am Sonntagabend mit: „Wir bekommen am Montag sicherlich noch positive Testergebnisse vom Wochenende, so dass der Inzidenzwert 35 dann wahrscheinlich erreicht wird. Sollte das eintreten, werden wir selbstverständlich im Krisenstab entsprechende Maßnahmen diskutieren und auf den Weg bringen.“

