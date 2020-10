Nina van der Wall ist neue Kontaktbeamtin in Wolfsburg

Seit Anfang September hat Wolfsburg eine neue Kontaktbeamtin. Mit Nina van der Wall konnte Polizeichefin Heike Heil zusammen mit dem Präventionsbeauftragten Mario Dedolf die 42-jährige Polizeikommissarin der Öffentlichkeit vorstellen. Nina van der Wall ist neben Ellen Schulze (Nordstadt) nun die zweite Beamtin, die als Polizistin im direkten Kontakt für den Bürger da ist, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt.

Hauptaugenmerk: Schulwegsicherheit und das richtige Verhalten des Nachwuchses

„Wir freuen uns, dass wir nach der Pensionierung des ehemaligen Kontaktbeamten Thorsten Suppra mit Frau van der Wall eine junge engagierte Kollegin sowohl für das Präventionsteam als auch für die Aufgabe einer Kontaktbeamtin gewinnen konnten“, so Heike Heil, amtierende Inspektionsleiterin. Zu den Aufgaben gehören neben der Kontaktpflege zu den Geschäftsleuten auch die polizeiliche Ermittlungstätigkeit. Zusammen mit Ellen Schulze und Jens Oertelt (Südstadt) richtet van der Wall ihr Hauptaugenmerk auf die Themen Schulwegsicherheit und das richtige Verhalten des Nachwuchses im Straßenverkehr – gerade im immer noch neuen Schuljahr für die Erstklässler.

Präventive Verhaltenstipps bei aktuellen Betrugsmaschen

Außerdem informieren die Beamten Senioren über aktuelle Betrugsmaschen und geben präventive Verhaltenstipps. Weiterhin betreuen alle Kontaktbeamte die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Kindergärten und begleiten deren Veranstaltungen wie Laternenumzüge, die in der aktuellen Coronalage ausfallen müssen.

Das Gebiet, das die 42-Jährige zukünftig betreuen wird, umfasst den Innenstadtbereich, Steimker Berg, Reislingen West, Windberg, Hellwinkel, Heßlingen, Rothenfelde, Klieversberg, Hohenstein, Wohltberg und Laagberg.

Das Büro der neuen Kontaktbeamtin van der Wall befindet sich im Dienstgebäude in der Heßlinger Straße. Dort ist sie unter (05361) 4646473 und per E-Mail an prävention@pi-wob.polizei.niedersachsen.de erreichbar.

